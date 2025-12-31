Slušaj vest

Viši sud u Novom Saduprodužio je za još 30 dana pritvor bahatom blokaderu A.S. (25) iz Beograda, osumnjičenom da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću 1. decembra u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu, u kojoj je život izgubio taksista Bora Kuzmanović (53), dok su četiri osobe povređene.

Kako je saopšteno, pritvor je produžen zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao da utiče na svedoke, da ponovi krivično delo u kratkom vremenskom periodu, ali i zbog težine načina izvršenja i posledica koje su uznemirile javnost. Pritvor može trajati do kraja januara 2026. godine.

A.S. se tereti za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa ugrožavanjem javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina.

Tužilaštvo je navelo da je odmah nakon nesreće obavljen uviđaj na licu mesta, izuzeti su svi relevantni tragovi i materijalni dokazi, kao i snimci sa nadzornih kamera iz Jevrejske ulice i okoline. Takođe, naložena su veštačenja vozila koja su učestvovala u udesu, kao i toksikološka ispitivanja.

- Vozač BMW-a je blokader iz Beograda, čemu svedoči fotografija koja se deli društvenim mrežama, a na kojoj se vidi da sedi u društvu možda i najpoznatijih blokadera — "roleks" braće Luke i Lazara Stojakovića - podseća izvor.

Podsetimo, do tragedije je došlo kada je automobil marke BMW, beogradskih registarskih tablica, iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku i velikom brzinom direktno udario u taksi vozilo. Od siline sudara, taksista Bora Kuzmanović zadobio je teške povrede od kojih je kasnije preminuo.

