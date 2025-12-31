Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su uhapsili M. J. (35), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom pretresa njegove kuće na području Inđije, policija je pronašla 209 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, 65,5 grama praha za koji se sumnja da je kokain i manju količinu suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

