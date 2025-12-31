Po nalogu Višeg tužilaštva u Sremskoj Mitrovici određeno mu je zadržavanje do 48 časova
Hronika
UHAPŠEN MLADIĆ SA DROGOM U INĐIJI: U kući mu pronađen amfetamin, kokain i marihuana
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su uhapsili M. J. (35), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom pretresa njegove kuće na području Inđije, policija je pronašla 209 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, 65,5 grama praha za koji se sumnja da je kokain i manju količinu suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši