"NAPOLJU JE SIJAO VATROMET KADA JE NJOJ STALO SRCE" Mala Nikolina podlegla povredama uoči Nove godine, dete letelo 33 metra, a vozač brinuo za svoj auto...
Prošlo je nešto više od tri godine od teške saobraćajne nesreće u Kragujevcu, koja je zauvek promenila živote porodice Janković, kada je te kobne decembarske večeri, dvanaestogodišnja Nikolina Janković podlegla povredama uoči Nove godine.Ona je, podsetimo, nekoliko dana ranije zadobila teške povrede dok je prelazila ulicu na pešačkom prelazu u Kragujevcu kada ju je pokosio vozač Vladan K. (70).
Tuga umesto slavlja
Uprkos danima borbe lekara, njeno mlado srce prestalo je da kuca u noći uoči Nove godine, ostavljajući iza sebe neutešne roditelje i neizbrisivu tugu.
- Petnaest minuta pre ponoći za Novu Godinu, suprug i ja smo napuštali bolničku sobu nakon sati provedenih uz našu dragu devojčicu, čitajući joj knjigu. Oprostili smo se od nje sa suzama i rečima: "Čekaj nas obavezno i sutra". Tada je hrabro srce naše Nikoline prvi put zastalo, kao neki znak, da smo se već tih dana nevidljivo oprostili. Bilo je jezivo i strašno. Napolju je sijalo bezbroj vatrometa, dok su se lekari borili za nju, reanimirajući je - ovo su reči Vere Janković, neutešne majke Nikoline Janković koju je udario Vladan K. (70).
Odletela je 33 metra u dalj i dva metra u vis, a vozač automobila nije je ni pogledao. Prema rečima očevidaca, ispušio je cigaretu i iznervirao se zbog štete na karoseriji. Skupljao je tablice da ih ne zgaze, a nije zaustavio saobraćaj da još neko ne udari Nikolinu.
- Nesreća se dogodila tog 7. decembra 2022. kada je Nikolina, vraćajući se iz škole, prelazila pešački prelaz. Udario ju je automobil koji je vozio Vladan K., ne poštujući ograničenje brzine. Svedoci su opisali da je udar bio silovit, devojčica je odletela desetine metara dalje, a vozač nije prišao da joj pomogne - podseća izvor.
"Sada palimo sveću na mestu njenih poslednjih koraka"
Njena majka Vera Janković na dan nesreće i ove godine podelila je potresne reči koje sežu iz srca.
- Pre tačno tri godine poslednji put smo čuli glas naše Niki. Umesto da sada slušamo dogodovštine iz škole i rešavamo tinejdžerske probleme palimo sveće na mestu gde je napravila poslednje korake. Naša divna Nikolina, svet bi bio bolje mesto da si ti sa nama - napisala je ona.
Vera se i ranije oglašavala za medije kada se s bolom u grudima prisećala i trenutka kada je sa suprugom stigla u bolnicu.
- Tog dana, Nikolina je pozvala tatu posle škole i rekla mu: "tata, stižem kući". Ubrzo nakon toga stigao mi je poziv sa nepoznatog broja… Moja Nikolina se nikada nije vratila iz škole - ispričala je tada.
Doktori su potom saopštili roditeljima da je Nikolina pala u duboku komu i da je stanje kritično, a nakon nekoliko dana borbe, doživela je moždanu smrt. U emisijama i intervjuima njena majka s tugom je govorila o tome koliko je udar bio snažan i fatalan, i kako su se nadali čudu koje se, nažalost, nije dogodilo.
Tri godine kasnije, bol i tuga ne jenjavaju. Porodica Janković i dalje čuva uspomene na svoju Nikolinu, a njene fotografije i video snimci sve i danas podsećaju na lik i glas devojčice pred kojom je tek bio život.
Bolan susret sa vozačem koji im je usmrtio ćerku
Kada je počelo suđenje, roditelji ubijene Nikoline psihički su se spremali za susret sa Vladanom K, muškarcem koji je usmrtio njihovo dete.
- On nas nikada nije kontaktirao, niti nam je izjavio saučešće. Čak smo muž i ja na prvom pretresu razmišljali šta ćemo raditi ako nam priđe, koliko smo naivni bili. Psihički smo se spremali šta ćemo da kažemo, a to se nikada nije desilo - dodaje ona.
U septembru 2023. godine je bilo poslednje ročište, a prvostepena presuda je osam godina.Prema rečima majke, ni porodica a ni njihovi advokati nisu imali pravo da ulože žalbu.