Vera se i ranije oglašavala za medije kada se s bolom u grudima prisećala i trenutka kada je sa suprugom stigla u bolnicu.

- Tog dana, Nikolina je pozvala tatu posle škole i rekla mu: "tata, stižem kući". Ubrzo nakon toga stigao mi je poziv sa nepoznatog broja… Moja Nikolina se nikada nije vratila iz škole - ispričala je tada.

Doktori su potom saopštili roditeljima da je Nikolina pala u duboku komu i da je stanje kritično, a nakon nekoliko dana borbe, doživela je moždanu smrt. U emisijama i intervjuima njena majka s tugom je govorila o tome koliko je udar bio snažan i fatalan, i kako su se nadali čudu koje se, nažalost, nije dogodilo.