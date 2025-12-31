Slušaj vest

Viši sud u Beogradu zakazao je za 29. januar početak glavnog pretresa u ponovljenom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka ubice koji je u OŠ "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. godine ubio devetoro dece i čuvara škole i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović rekao je da od ponovljenog postupka očekuje da će biti maksimalno efikasan i da će biti sproveden bez odugovlačenja.

Glavni tužilac Nenad Stefanović Foto: screenshot Pink

- Takođe, Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje da će Viši sud ponovo doneti osuđujuću presudu i da će okrivljene Vladimira Kecmanovića i njegovu suprugu Miljanu Kecmanović, u skladu sa prikupljenim dokazima i stepenom njihove krivice, osuditi na maksimalne zatvorske kazne, kao što to tužilaštvo predlaže od samog početka postupka i na čemu će insistirati do kraja - rekao je Stefanović.

Miljana i Vladimir Kecmanović Foto: Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Petar Aleksić

Prvostepena presuda u ovom postupku ukinuta je odlukom Apelacionog suda u Beogradu krajem novembra i naloženo je ponavljanje suđenja.

Ponovljeno suđenje će se voditi pred novim predsednikom sudskog veća sudijom Višeg suda u Beogradu Draganom Martinovićem, jer je prethodni sudija Zoran Božović raspoređen u odeljenje za organizovani kriminal tog suda.

(Tanjug)

