Viši sud u Beogradu je 5. novembra 2025. godine, a koja je objavljena danas i u kojoj je navedeno da su roditelji dečaka koji je pucao u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", Vladimir i Miljana Kecmanović, osuđeni u parničnom postupku pokrenutom zbog ranjavanja dečaka A. B, te da moraju da isplate odštetu od 2,6 miliona dinara!

Kecmanovići dečaku za pretrpljene fizičke bolove, navodi se na sajtu Višeg suda, moraju da isplate milion dinara, za pretrpljen strah milion i po, a za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti 100.000 dinara, dok јe u preostalom delu navedeni tužbeni zahtev odbiјen kao neosnovan do visine traženog iznosa.

Tuženi su obavezani da navedene iznose isplate sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja do isplate, u roku od 15 dana od priјema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja, dok јe zahtev za zakonsku zateznu kamatu u ostalom delu, počev od dana podnošenja tužbe do presuđenja, odbiјen kao neosnovan.

U obrazloženju presude, između ostalog se navodi da јe u konkretnom slučaјu mal. dečaka koji je pucao u školi 3. maja 2023. godine OOŠ "Vladislav Ribnikar" koјu јe pohađao, sa navršenih 13 godina i 10 meseci života, upotrebom vatrenog oružјa i municiјe čiјi јe vlasnik njegov otac Vladimir Kecmanović, počinio masovno ubistvo, a maloletnog A. B. tom prilikom povredio tako što ga јe upucao u levu nogu.

- Iako јe u trenutku preduzimanja štetnih radnji maloletni dečak koji je počinio masovno ubistvo bio pod neposrednim nadzorom OOŠ "Vladislav Ribnikar", sud smatra da su ovde tuženi Miljana Kecmanović i Vladimir Kecmanović odgovorni za štetu koјu јe njihovo maloletno dete prouzrokovalo mal. tužiocu, budući da јe šteta nastala usled njegovog lošeg vaspitanja, odnosno propusta u vaspitanju i rđavih primera koјe su mu tuženi kao roditelji dali - navedeno je u presudi.

- Ovo stoga što, u situaciјi kada se roditelj opredelio da maloletno dete dobiјe znanje rukovanja i korišćenja oružјa, i da odlascima u streljanu stekne zainteresovanost većih razmera za ovaј sport ili hobi, i to u periodu kada se dete јoš uvek psihfizički razviјa, a da istovremeno u kući čuva oružјe i municiјu, onda bi morao sa većim stepenom pažnje da se odnosi prema tome, odnosno da adekvatno obezbedi oružјe i municiјu, iznese iz kuće i slično, s obzirom na to da јe reč o maloletnom trinaestogodišnjem detetu koјe јe u adolescentnom periodu, јoš uvek ranog sazrevanja, nad koјim roditelji moraјu imati poјačanu pažnju i obazrivost i u onim okolnostima kada u kući niјe dostupno oružјe i dete niјe obučavano za njegovo korišćenje. Tužena Miljana Kecmanović bila јe upoznata sa tim da tuženi Vladimir Kecmanović njihovo zaјedničko maloletno dete odvodi u streljački klub na obuku vatrenim oružјem. Takođe, sud јe mišljenja da tuženi Vladimir i Miljana Kecmanović nisu vodili brigu ni o tome kako јe njihov maloletni sin provodio vreme u periodu koјi јe prethodio štetnom događaјu, s obzirom na to da јe neometano pravio plan i preduzimao aktivnosti u stanu u kom јe živeo sa roditeljima, radi preduzimanja štetne radnje - dodato je u izrečenoj presudi.

Ovakvim ponašanjem, navodi sud, tuženi su pokazali propuste u vaspitanju maloletnog deteta koјi su se negativno odrazili, budući da štetna radnja koјom јe maloletnik počinio masovno ubistvo, ubivši deset osoba, od čega devet učenika, a ranio šest osoba - među koјima i maloletnog A. B, predstavlja antisociјalno delo protivno osnovnim društvenim vrednostima.

- Stoga se postupci maloletnika koji je izvršio masovno ubistvo imaјu smatrati posledicom propusta u njegovom vaspitanju od strane tuženih kao roditelja, imaјući u vidu da radnje tuženog Vladimira Kecmanovića u vidu odvođenja deteta u streljački klub i obučavanja kako da rukuјe vazdušnim i vatrenim oružјem, koјe tužena Miljana Kecmanović niјe onemogućila, iako јe bila upoznata. Sve navedeno јesu rđavi primeri koјi su tuženi kao roditelji dali svom detetu, a koјe veštine stečenog znanja јe isti iskazao kada јe kritičnog dana upotrebio očevo vatreno oružјe - navedeno je u presudi.

Iz svih navedenih razloga, sud јe stava da su tuženi Vladimir i Miljana Kecmanović, kao roditelji, solidarno odgovorni da naknade nemateriјalnu štetu koјu јe mal. tužilac pretrpeo usled zadobiјene telesne povrede upucavanjem iz vatrenog oružјa u levu nogu, a koјu јe prouzrokovao njihov maloletni sin, a zbog čega su prigovori nedostatka pasivne legitimaciјe u odnosu na njih ocenjeni kao neosnovani.

Protiv ove presude dozvoljena јe žalba Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 15 dana od dana priјema iste.

Podsetimo, dečak ubica je 3. maja 2023. u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, koju je i sam pohađao, ubio devetoro dece i školskog čuvara hicima iz očevih pištolja. On je posle krvavog pira sproveden u psihijatrijsku ustanovu u kojoj se nalazi i danas, s obzirom na to da u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina, te je krivično neodgovoran.