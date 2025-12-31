Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A. P. (19) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Takođe, policija je uhapsila i A. T. (23) i L. A. (23) iz Niša, kao i N. S. (24) iz okoline ovog grada, osumnjičene da su počinili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Foto: PU Niš

 - Pretresom stana i drugih prostorija koje A. P. koristi, policija je pronašla sedam paketa sa oko 1,8 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana i vagicu za precizno merenje - saopšteno je.

Foto: PU Niš

Takođe, policija je prethodno zatekla A. P. u trenutku kada je A. T. prodao paketić sa oko šest grama, L. A. paketić sa oko 12 grama i N. S. paketić sa oko 18 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

A. P. je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, dok će A. T., L. A. i N. S., uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.

