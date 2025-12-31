Slušaj vest

Direktor policije, general policije Dragan Vasiljević, čestitao je građanima predstojeće novogodišnje i božićne praznike i poručio da će policija u 2026. godini nastaviti još efikasniju borbu protiv svih vidova kriminala kao i da će biti bliža svojoj zajednici, štiteći bezbednost kako najmlađih tako i najstarijih sugrađana.

- Poštovani građani, u ime Direkcije policije i svoje lično ime, čestitam vam predstojeće novogodišnje i božićne praznike, uz iskrenu želju za dobro zdravlje, sreću, blagostanje i profesionalne uspehe u Novoj 2026. godini. Godina iza nas bila je puna izazova, kako za vas građane tako i za policiju, koja je ulažući velike napore i sve svoje kapacitete, uspela da očuva stabilan javni red i mir i ostvari dobre rezultate u borbi protiv svih oblika kriminala - navodi se u saopštenju MUP:

Dragan Vasiljević
Foto: MUP Srbije


- Želim da poručim da će policija uvek biti uz svoje građane i da će nastaviti da gradi poverenje u nju, štiteći vas, čuvajući vašu imovinu i lične slobode. U Novoj 2026. godini, policija će i dalje efikasno raditi na suzbijanju svih oblika kriminaliteta, očuvanju stabilnog javnog reda i mira i lične imovine svih građana i trudiće se da bude što bliža svojoj zajednici, štiteći bezbednost i najmlađih i najstarijih njenih sugrađana. Neka vam predstojeći praznici donesu mir i sreću i da u slozi i ljubavi proslavite ove dane, a Nova 2026. godina neka svima bude srećnija i uspešnija - poručio je u čestitki direktor policije Vasiljević.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"OSOBE KOJE SU NAPADALE NOVINARE BIĆE PROCESUIRANE" Dragan Vasiljević: Molim za strpljenje i poverenje u policiju
Dragan Vasiljević napad ispred Skupštine
HronikaUKUPAN KRIMINAL OPAO ZA PET ODSTO U ODNOSU NA PROŠLU GODINU Vasiljević: Policija očuvala stabilan javni red i mir
2025-12-11 13_14_26-Inbox - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Firefox.png
DruštvoSastanak direktora policije Srbije i Austrije u Beogradu: Jačanje saradnje u borbi protiv kriminala i iregularnih migracija
02.jpg
DruštvoSrbija i Evropol beleže odlične rezultate u zajedničkim akcijama! Direktor policije Vasiljević sa izvršnom direktorkom organizacije Katrin de Bol (FOTO)
2.jpg
PolitikaOD SUBOTICE DO ZVEČANA - SRBIJA JE POKAZALA SVOJE PRAVO LICE! Sjajne scene na velikim narodnim skupovima protiv blokada: TROBOJKE, MIR I "NE" MALTRETIRANJU
IMG-20250907-WA0494.jpg
PolitikaMUP OTKRIO KOLIKO JE GRAĐANA BILO NA SKUPOVIMA GRAĐANI PROTIV BLOKADA Direktor policije Vasiljević: Samo u Šapcu i Čačku desetostruko više od blokadera
Screenshot 2025-09-07 201717.png