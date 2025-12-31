Slušaj vest

Direktor policije, general policije Dragan Vasiljević, čestitao je građanima predstojeće novogodišnje i božićne praznike i poručio da će policija u 2026. godini nastaviti još efikasniju borbu protiv svih vidova kriminala kao i da će biti bliža svojoj zajednici, štiteći bezbednost kako najmlađih tako i najstarijih sugrađana.

- Poštovani građani, u ime Direkcije policije i svoje lično ime, čestitam vam predstojeće novogodišnje i božićne praznike, uz iskrenu želju za dobro zdravlje, sreću, blagostanje i profesionalne uspehe u Novoj 2026. godini. Godina iza nas bila je puna izazova, kako za vas građane tako i za policiju, koja je ulažući velike napore i sve svoje kapacitete, uspela da očuva stabilan javni red i mir i ostvari dobre rezultate u borbi protiv svih oblika kriminala - navodi se u saopštenju MUP:

- Želim da poručim da će policija uvek biti uz svoje građane i da će nastaviti da gradi poverenje u nju, štiteći vas, čuvajući vašu imovinu i lične slobode. U Novoj 2026. godini, policija će i dalje efikasno raditi na suzbijanju svih oblika kriminaliteta, očuvanju stabilnog javnog reda i mira i lične imovine svih građana i trudiće se da bude što bliža svojoj zajednici, štiteći bezbednost i najmlađih i najstarijih njenih sugrađana. Neka vam predstojeći praznici donesu mir i sreću i da u slozi i ljubavi proslavite ove dane, a Nova 2026. godina neka svima bude srećnija i uspešnija - poručio je u čestitki direktor policije Vasiljević.