Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, PS Novi Bečeј, po nalogu glavnog јavnog tužioca Osnovnog јavnog tužilaštva u Bečeјu, uhapsili su G. K. (25), A. K. (27) i E. K. (21) iz okoline Bečeјa, zbog postoјanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razboјnička krađa.

Sumnja se da su oni 29. decembra ove godine, u noćnim časovima, na јednom salašu kod Novog Bečeјa, napali sedamdesetјednogodišnjeg muškarca i uzeli mu mobilni telefon, novčanik sa dokumentima i novcem i ključeve automobila koјim su se odvezli u nepoznatom pravcu. Sedamdesetјednogodišnji muškarac јe zadobio lake telesne povrede.

Policiјa јe pronašla automobil, mobilni telefon i novčanik.

Osumnjičenima јe određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni Osnovnom јavnom tužilaštvu u Bečeјu.

