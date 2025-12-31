Slušaj vest

Potraga za Jovanom Palatinušem, koji je nestao pre tri dana, završena je nažalost, kako Kurir saznaje, tragično. Telo mladića pronađeno je u njegovom vozilu koje je danas izvučeno iz kanala DTD kod Grebenca, u okolini Pančeva.

Jovan je poslednji put viđen u noći između 27. i 28. decembra, kada je u 2.45 ujutru krenuo sa žurke u Vršcu. Nakon toga, kontakt sa njim je prekinut, a porodica i prijatelji su započeli intenzivnu potragu. Nažalost, potraga je završena tragično, jer je vozilo pronađeno u dubokom kanalu, a u automobilu je bilo telo mladića.

Prema informacijama sa terena, policija i spasioci su danas izvukli vozilo iz vode, a sumnja se na samoubistvo.

- Telo mladića pronađeno je danas nakon tri dana potrage za njim, sumnja se da je u pitanju suicid, međutim, više će se znati nakon obdukcije - kaže izvor Kurira nezvanično.

Porodica i prijatelji nastradalog mladića su potreseni gubitkom, a na društvenim mrežama, mnogi su podelili emotivne poruke podrške porodici Palatinuš.

- Jovan je bio voljena osoba, izuzetno drag i vredan mladić. Osećamo ogromnu tugu zbog njegove smrti i molimo se da porodica nađe snagu da prebrodi ovaj strašan gubitak - pisalo je u jednoj objavi.

