Slušaj vest

Nezavisni sindikat policije sa ponosom predstavlja preventivno-edukativnu inicijativu „Saobraćajna bojanka“, osmišljenu sa jasnim i plemenitim ciljem, da bezbednost u saobraćaju postane sastavni deo odrastanja naše dece, a odgovornost trajna vrednost čitavog društva.

Dana 30. decembra, u samom srcu Beograda, u Knez Mihailovoj ulici, pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, u prisustvu Predsedavajućeg Predsedništva Goran Lazića, sa saradnicima iz Nezavisnog sindikata policije i partnera projekta „DRAF MEDIA“, podelili su 500 saobraćajnih bojanki našim najmlađim sugrađanima. Ovim simboličnim, ali izuzetno značajnim gestom, deci smo poželeli da novogodišnje praznike ukrase bojama, igrom i učenjem o bezbednom i odgovornom učešću u saobraćaju.

Foto: Nezavisni Sindikat Policije



Bezbednost u saobraćaju predstavlja jedan od temelja ukupne bezbednosti građana. Upravo zato pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova svoju misiju ne ostvaruju isključivo kroz primenu zakona i kontrolu, već i kroz prevenciju, edukaciju i partnerstvo sa porodicom, obrazovnim institucijama i lokalnom zajednicom. Deca koja od najranijeg uzrasta usvajaju saobraćajna pravila izrastaju u odgovorne učesnike u saobraćaju, savesne vozače i odgovorne građane.

„Saobraćajna bojanka“ je više od edukativnog materijala, ona je snažna poruka da je život najveća vrednost koju svi zajedno štitimo. Kroz igru, boje i jednostavne, deci prilagođene poruke, kod najmlađih se razvija svest o pravilima koja spasavaju živote i grade kulturu bezbednosti.

Foto: Nezavisni Sindikat Policije

Nezavisni sindikat policije izražava posebnu zahvalnost realizatoru projekta „DRAF MEDIA“, kao i privrednicima Republike Srbije koji su prepoznali značaj ove inicijative i svojom podrškom pokazali visok nivo društvene odgovornosti i solidarnosti.

Na pragu nove godine, svim našim najmlađima, njihovim roditeljima i svim građanima upućujemo iskrene želje za dobro zdravlje, uspeh, porodični mir i prosperitet. Neka godina koja je pred nama donese više bezbednosti na našim ulicama, više međusobnog razumevanja i više osmeha na licima naše dece.

Nezavisni sindikat policije ostaje vaš saveznik, zaštitnik i partner, sa jasnom misijom da svaki građanin, a posebno svako dete, bude bezbedno. Ovo je početak velike akcije koja će se mrežno proširiti na područje cele Republike Srbije.