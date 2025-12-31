Slušaj vest

Povodm požara koji je 21. decembra 2025. godine izbio u ugostiteljskom objektu „Gelato bar“ na Novom Beogradu,određeno je zadržavanje 22-godišnjem N.B. zbog sumnje da je izazvao požar zapaljivom tečnošću, čime je ugrozio opštu sigurnost.

Prema informacijama, N.B. je, u noćnim časovima, ušao u objekat i polio ga zapaljivom tečnošću, što je izazvalo požar koji je prouzrokovao značajnu materijalnu štetu. Okrivljeni se tereti za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti. Žrtva ovog incidenta je M.S., vlasnik lokala, koji je pretrpeo značajnu štetu.

Nakon hapšenja, okrivljeni N.B. je saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je izjavio da ne želi da iznosi odbranu. S obzirom na to da postoje ozbiljne indicije da bi boravak na slobodi mogao ometati dalji tok postupka uticanjem na svedoke, tužilaštvo je odlučilo da podnese predlog za određivanje pritvora.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je danas predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu za određivanje pritvora u trajanju do 30 dana, što je sud razmatrao i doneo odluku.