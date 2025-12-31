Slušaj vest

Službenici Federalna uprava policije (FUP) juče su na području Kantona Sarajevo sproveli uspešnu operativnu akciju pod kodnim nazivom "Vranduk", tokom koje je uhapšen državljanin Srbije i zaplenjena veća količina narkotika

Uhapšen je muškarac inicijala D. L. (45), za koga je utvrđeno da je bivši policijski službenik. Kako je saopšteno iz FUP-a, za njim je Srbija već raspisala nacionalnu potragu zbog krivičnih dela zloupotreba položaja i ovlašćenja i primanje mita, za koja je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od tri godine.

Postupajući po naredbi Opštinski sud u Sarajevu, a pod nadzorom Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, policijski službenici izvršili su pretres osobe i stana koji osumnjičeni koristi. Tom prilikom pronađeni su i oduzeti predmeti koji ukazuju na ozbiljnu umešanost u trgovinu narkoticima:oko 1,5 kilograma materije koja asocira na heroin,oko 600 grama materije koja asocira na kokain, falsifikovana dokumenta Republike Slovačke, vage za precizno merenje i pribor za pakovanje droge. Takođe, pronađeni su i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih dela.

Uhapšeni D. L. sumnjiči se za krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 238. KZ FBiH) i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija (član 373. KZ FBiH).

Osoba lišena slobode sprovedena je u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade. Nakon završetka obrade, uz izveštaj o počinjenim krivičnim delima, biće predata u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo na dalje postupanje.