Darko D. (48) iz Jevremovca osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 16 i po godina zbog ubistva Sretena Petrovića, nedozvoljenog držanja i prometa oružja i teške krađe i razbojništva.

Podsetimo, Sreten Petrović je ubijen u decembru 2024. godine u magacinu svog preduzeća "Kosi metal" u Varni, kada je otišao da nahrani i pusti pse. Porodici je bilo sumnjivo što se dugo zadržao i nije odgovarao na telefonske pozive, pa se sin Siniša oko ponoći uputio do magacina. Zanemeo je od bola kada je pronašao mrtvog oca. Prvostepena resuda je, prenose mediji, izrečena 8. decembra ove godine pred Višim sudom u Šapcu.

- Nigde nije bilo krvi jer su je psi polizali. Kada je stigla Hitna pomoć prvo su mislili da je imao srčani udar i tek kada su podigli telo videli su krvi. Istragom je utvrđeno da su ispaljena tri metka iz polu-automatske puške, verovatno kalašnjikova. Pucao je kroz staklo ulaznih vrata, jedan hitac je promašio, a otac je ubijen sa dva metka u predelu leve strane grudi i ramena - ispričao je Siniša za Informer.

Ubistvo se dogodilo bez očevidaca, oružje iz kojeg je pucano nikada nije pronađeno, a samo tri čaure koje je policija pronašla na mestu ubistva su bile jedini i ključni dokaz u istrazi, na osnovu kojih je podignuta optužnica.

Ubica je morao da preskoči visoku ogradu oko imanja gde su hale i magacini i po svemu sudeći je u zasedi čekao Petrovića. Njegov sin samo naslućuje šta se događalo kada se ubica sa puškom ispred magacina u kojem je Petrović bio sa psima.

- Moguće je da su se raspravljali, a pretpostavljam da ga je otac prepoznao, ali da nije očekivao da će pucati. Video sam da su džepovi na donjem delu trenerke bili izvrnuti pa mislim da mu je otac dao novac koji je imao kod sebe. Baš tog dana ujutro otac mi je ispričao da ga je Darko D. nekoliko dana ranije sreo i tražio na zajam 200 evra. Nije mu dao pošto je, kao mnogi u gradu, znao za njegovu strast prema kocki - nastavio je Siniša.

Posle ubistva osumnjičeni je sakrio pušku i nestao u nepoznatom pravcu, isključio mobilni telefon, a oko tri sata ujutro je otišao u kladionicu u centru grada gde je prokockao novac koji mu je Sreten dao.

Tužilaštvo i policijski inspektori počeli su da povezuju detalje iz istrage desetak dana posle ubistva, kada je Darko D. uhapšen zbog napada na dve žene na ulici od kojih je oteo novac zbog čega je priveden i zadržan u pritvoru po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva.

Za ubistvo je osumnjičen kada se DNK sa jedne od tri čaure pronađene na mestu ubistva poklopio sa profilom njegovog DNK, ali je i pored toga, kako navodi Petrovićev sin, na suđenju poricao da ga je izvršio.

- Zadovoljni smo istragom policije i tužilaštva koje je za ubicu tražilo 20 godina zatvora, ali ne razumemo zašto je sud uzeo kao olakšavajuću okolnost što Darko D. do sada nije osuđivan. Pošto se u medijima o mom ocu pisalo kao o tajkunu koji je davao pare pod kamatu, sada je jasno da je istina drugačija. Bio je skroman porodičan čovek, vozio je pandu, nije nosio firmiranu garderobu. Pomagao je mnogima, a sve što je stekao pošteno je zaradio u firmi koju je vodio preko 30 godina i nikada nikome nije ostao dužan - rekao je za Informer sin Siniša, koji je nasledio očev biznis posle porodične tragedije.