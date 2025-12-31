Slušaj vest

Na opštini Savski venac ovog prepodneva izbio je veliki požar u kojem su gorela dva putnička vozila u improvizovanoj garaži, a vatra se potom proširila i na objekat.

Prema dostupnim informacijama, dojava o požaru primljena je u 10.57 časova, dok su vatrogasno-spasilačke jedinice na lice mesta stigle u 11.05. Utvrđeno je da su zahvaćena dva automobila, kao i objekat površine oko 20 kvadratnih metara.

Na terenu intervenišu pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica Savski venac i Banjica, ukupno osam vatrogasaca-spasilaca sa tri vozila.

(Republika)

