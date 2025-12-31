Slušaj vest

Tokom dana na jednom gradilištu u Kragujevcu dogodila se teška nesreća kada je u naselju Ilićevo život izgubio muškarac star 75 godina.

- Kako smo nezvanično saznali, nesreća se dogodila kada je muškarac, iz još neutvrđenih razloga, pao sa visine od oko sedam metara. Na lice mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt - potvrđeno je za agenciju RINA.

Na teren je izašla ekipa policije, koja je izvršila uviđaj. Okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće biće poznate nakon istrage.

Kurir.rs/RINA

