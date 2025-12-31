Tokom dana na jednom gradilištu u Kragujevcu dogodila se teška nesreća kada je u naselju Ilićevo život izgubio muškarac star 75 godina.

- Kako smo nezvanično saznali, nesreća se dogodila kada je muškarac, iz još neutvrđenih razloga, pao sa visine od oko sedam metara. Na lice mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt - potvrđeno je za agenciju RINA.