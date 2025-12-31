Slušaj vest

Pet osoba povređeno je u stravičnom saobraćajnom udesu koji se danas dogodio u Sokićevom bulevaru u Prokuplju, a svi povređeni su, kako saznaje Kurir, prebačeni u Hitnu službu Doma zdravlja Prokuplje. 

saobr sok3.jpg
Foto: Kurir

Uviđaj lica mesta je u toku, ali prema informacijama do kojih smo došli, u pitanju je bio lančani sudar, koji je najverovatnije krenuo od belog „audija“ koji je udario u tri parkirana vozila.

Udes u Prokuplju Foto: Kurir

- Beli „audi“ je verovatno direktno udario teget „citroena“, zatim je beli „audi“ oštetio taj parkirani beli džip „mercedes“, i onda lančano možda još dva ispred parkirana, pored ivičnjaka. Sva povređena lica su mlađi muškarci - rekli su nam svedoci.

Pričinjena je velika materijalna šteta na svim vozilima.

Ne propustiteHronikaZAKUCAO SE U KUĆU KOD PROKUPLJA: Sleteo s puta, pa probio ogradu (FOTO)
UDARIO U KUCU.jpg
HronikaUŽASNO RAZBOJNIŠTVO U PROKUPLJU! Kurira poprskali biber sprejom pa mu oteli pazar
policija mesto razbojnistva.jpg
HronikaNESREĆA U PROKUPLJU, VOZILOM NALETEO NA PEŠAKA: Žena zadobila povrede glave, ukazana joj pomoć (FOTO)
saobracajka.jpg
HronikaSUDARILI SE PA SE POTUKLI: Incident u Prokuplju, sukobili se dva muškarca i žena posle udesa, nije se znalo ko koga udara (VIDEO)
20240731-15-39-21media-player.jpg
HronikaPIJAN IZAZVAO SAOBRAĆAJKU U PROKUPLJU: Udario u banderu, parkirani auto pa se zakucao u frižider! Troje povređenih (VIDEO)
screenshot-20240727-104050.jpg