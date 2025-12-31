Povređeni su prevezeni u Dom zdravlja u Prokuplju
PET MLADIĆA POVREĐENO U STRAVIČNOM UDESU U PROKUPLJU: Audi udario u tri parkirana vozila, a onda je nastao karambol (foto)
Pet osoba povređeno je u stravičnom saobraćajnom udesu koji se danas dogodio u Sokićevom bulevaru u Prokuplju, a svi povređeni su, kako saznaje Kurir, prebačeni u Hitnu službu Doma zdravlja Prokuplje.
Foto: Kurir
Uviđaj lica mesta je u toku, ali prema informacijama do kojih smo došli, u pitanju je bio lančani sudar, koji je najverovatnije krenuo od belog „audija“ koji je udario u tri parkirana vozila.
Udes u Prokuplju Foto: Kurir
- Beli „audi“ je verovatno direktno udario teget „citroena“, zatim je beli „audi“ oštetio taj parkirani beli džip „mercedes“, i onda lančano možda još dva ispred parkirana, pored ivičnjaka. Sva povređena lica su mlađi muškarci - rekli su nam svedoci.
Pričinjena je velika materijalna šteta na svim vozilima.
