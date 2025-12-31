Slušaj vest

U jednom restoranu na Keju oslobođenja u Zemunu, oko 18 časova došlo do teškog incidenta kada je pijani gost, tokom fizičkog obračuna, drugom muškarcu odgrizao uvo.

Svedoci navode da je atmosfera u restoranu bila mirna sve do trenutka kada je jedan od muškaraca, vidno pod dejstvom alkohola, izgubio kontrolu.

Rasprava je ubrzo prerasla u fizički obračun, tokom kojeg je osumnjičeni nasrnuo na drugog gosta i u jednom trenutku mu odgrizao deo uva. Prisutni gosti i osoblje restorana pokušali su da razdvoje sukobljene strane i pozvali policiju i Hitnu pomoć.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronika"NAPOLJU JE SIJAO VATROMET KADA JE NJOJ STALO SRCE" Mala Nikolina podlegla povredama uoči Nove godine, dete letelo 33 metra, a vozač brinuo za svoj auto...
3815403-collage-edit.jpg
HronikaDRŽAVA PROTIV KORUPCIJE! U 2025. POLITIČARI, FUNKCIONERI, BIZNISMENI I DIREKTORI HAPŠENI REDOM: Zaplenjene im zlatne poluge, roleksi i lux vozni parkovi! (foto)
korupcija.jpg
HronikaPET MLADIĆA POVREĐENO U STRAVIČNOM UDESU U PROKUPLJU: Audi udario u tri parkirana vozila, a onda je nastao karambol (foto)
saobr sok2.jpg
HronikaTRAGEDIJA NA GRADILIŠTU U KRAGUJEVCU: Muškarac pao s visine od 7 metara i stradao
IMG_20241005_142029.jpg