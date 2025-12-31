Hronika
KRVAVA TUČA U RESTORANU U ZEMUNU! Potukli se, pa mu ODGRIZAO UVO
U jednom restoranu na Keju oslobođenja u Zemunu, oko 18 časova došlo do teškog incidenta kada je pijani gost, tokom fizičkog obračuna, drugom muškarcu odgrizao uvo.
Svedoci navode da je atmosfera u restoranu bila mirna sve do trenutka kada je jedan od muškaraca, vidno pod dejstvom alkohola, izgubio kontrolu.
Rasprava je ubrzo prerasla u fizički obračun, tokom kojeg je osumnjičeni nasrnuo na drugog gosta i u jednom trenutku mu odgrizao deo uva. Prisutni gosti i osoblje restorana pokušali su da razdvoje sukobljene strane i pozvali policiju i Hitnu pomoć.
Kurir.rs/Telegraf
