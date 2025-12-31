MUP apeluje: poštujte saobraćajne propise i sačuvajte živote, svoje i tuđe
Ne brže od života!
NOVA GODINA NE MANJA PRAVILA, BEZBEDNOST JE OBAVEZA SVIH NAS! Oglasio se MUP važnim apelom: Ovo SVI treba da čuju!
Slušaj vest
U poslednjih pet godina u proseku dve osobe izgubile su život u saobraćaju tokom novogodišnje noći.
- Najčešće zbog neodgovornog ponašanja i kršenja propisa - navodi se u apelu MUP.
Pravila važe i za Novu godinu:
- Poštujte propise,
- Sačuvajte živote — svoje i tuđe!
