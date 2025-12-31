Slušaj vest

U poslednjih pet godina u proseku dve osobe izgubile su život u saobraćaju tokom novogodišnje noći.

- Najčešće zbog neodgovornog ponašanja i kršenja propisa - navodi se u apelu MUP. 

Pravila važe i za Novu godinu: 

  • Poštujte propise, 
  • Sačuvajte živote — svoje i tuđe!

Kurir.rs

