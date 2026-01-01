Slušaj vest

Nekoliko sati pred dolazak 2026. godine u strogom centru Čačka došlo je do teže saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva putnička vozila.

- Do sudara je došlo na uglu Hajduk Veljkove i Lomine ulice. Jedno vozilo je udareno sa bočne strane, od siline su se odvodili aerbegovi i šteta je velika, kaže za RINU jedan od očevidaca.

U ovom udesu jedno lice zadobilo je povrede.

Na lice mesta odmah je došla patrola saobraćajne policije, ali i šlep služba koja je pomerila vozila.