Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji je nastao pre masakra, na kojem se navodno video ubica Aco Martinovićkako se veseli sa svojim žrtvama u kafani smrti "Velestovo" — gde je počeo krvavi pir.

Kako je Kuriru iz više izvora nezvanično potvrđeno,ovi kadrovi su navodno zabeleženi kobnog 1. januara, i na njemu su ubica i neke od njegovih žrtava. Prema nepotvrđenim informacijama, snimak je nastao sat-dva pre masakra, a ubica Martinović se vidi kako nasmejan sedi za jednim od stolova, dok se u pozadini čuje pesma Tome Zdravkovića.

Snimak iz kafane na Cetinju Izvor: Privatna arhiva

Aco Martinović je noć pre zločina, tačnije 31. decembra 2024. godine bio kod sestre i zeta gde su se malo družili.

Zorica je inače, vodila računa o svom bratu jer on nije bio oženjen, pa se ona osećalu i moralnu odgovornost da mu se nađe kao god mu je potrebna.

1. januara posle 17 časova došao je Martinović kod Vuletića i sa praga kuće počeo da doziva sestru Zoricu. Kad je izašla u hodnik kuće, pokušala je da vidi zašto joj je brat uznemiren, ali je tada čula bolne reči "da jeubio 15 ljudi i da su sad ona i njeni ukućani na redu".

Nastala je opšta panika, a ubica je bez oklevanja ubio svoju sestru i to navodno, s rečima: "Znaš ti zašto!" A potom pobegao i poštedeo četvoro male dece, zeta i njegovog brata sa porodicom koji su u tom trenutku bili u kući.

Satnica masakra na Cetinju 17.15 - Aco Martinović odlazi iz kafane i ide kući po oružje 17.21 - 17.24 - Aco Martinović se vraća u kafanu i započinje krvavi pir

17.26 - prijavljeno policiji da je došlo do pucnjave u kafani

17.39 - policija stiže u kafanu "Velestovo"

17.45 - prijavljeno ubistvo u naselju Humci

17.46 - ubijeni dečaci - Jovan i Vukan Vuletić

17.53 - prijavljeno da je ubijena Zorica Vuletić

17.57 - prijavljeno ubistvo Dragane Drašković

23.30 - policija pronalazi ubicu Acu Martinovića

23.35 - Aco Martinović pokušao samoubistvo, preminuo na putu do bolnice

Potresni pozdravi i sećanja

- Pola godine je bez vas, deco moja. Pola godine je od kako vam nasilno uzeše život. Stradaste mi nedužni, čisti, nevini.Vi ste mi bili život, smisao, sve. A neko odluči da to prekine. Ali nije uspeo, jer ljubav prema vama ne umire. Ona raste svaki dan, svakim otkucajem mog srca ranjenog. Jovane, moj ponose, moja snago, moja radosti... Vukane, moje milo, moje srce tiho i nežno... Zajedno ste rasli, igrali, voleli i zajedno ste mi oteti. Ali niste izgubljeni, jer ja vas čuvam u svakom otkucaju srca.Vi ste moje nebo, moja večnost, moja nepobedljiva ljubav. A ljubav ne zna za smrt!Voli vas beskrajno vaša neutešna majka Dragana - napisala je tada majka najmlađih žrtava.

Stupce crnogorskih novina punili su oproštaji čitulje porodica.

Takođe, usledile su i brojne čitulje za njihovog strica Mirka Vuletića (40) koji je ubijen u kafani "Velestovo" čiji je bio vlasnik. Naime, krvavi pir je i počeo u cetinjskoj kafani gde su pored Mirka ubijeni i Marka Martinovića (38) i Radovana Markovića (70), dok je ranio M. V., A. M. kao iDejana Kokotovića (40)koji nakon lavovske borbe gubi bitku za život.

- Moj tata je bio najbolji tata na svetu, a sada ga više nema, Bog ga je uzeo! Tajo, nedostaješ mi mnogo. Ćiro moj, jednu polovinu mene si poveo sa sobom, a drugu si ostavio da se bori za naše najveće blago našeg Ćića. U svakom njenom koraku, osmehu vidim tebe. Tvoja ljubav i dobrota žive u njoj. Volim te najviše, zauvek ćeš biti moj - čitulju za Marka Martinovića potpisala je njegova neutešna supruga Marija i jednogodišnja ćerka.