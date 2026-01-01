UPERIO CEV PIŠTOLJA U SESTRU I IZUSTIO: "ZNAŠ TI ZAŠTO!" Martinović ubijao redom, nije poštedeo ni članove porodice: Stravičan masakr na Cetinju odneo 13 života
Aco Martinović (45) 1. januara prošle godine izvršio je krvavi pir kakav Balkan ne pamti, kada je u svom pohodu ubio 13 osoba, među kojima i dvoje dece — dva rođena brata, i ranio više osoba — a jedan od najvećih masakra u novijoj istoriji Crne Gore je izvršio za samo 37 minuta.
Martinović je svoj pohod krenuo u toku proslave reprize Nove godine u kafani u centru Cetinja, i za oko pola sata zaveo više porodica u crno. Među ubijenima su bili i članovi njegove porodice.
Kobnog dana ubio je svoje prijatelje, kumove, rođake i poznanike, nije poštedeo ni decu, ali ni rođenu sestru — stradala su dva brata Jovan (14) i Vukan (9) Vuletić naočigled majke, njihovog strica Mirka Vuletića (45), vlasnika kafane odakle i počeo krvavi pir, zatim braću blizance Miloša i Marka Martinovića, njihove roditelje Radovana i Radmilu Martinović, potom Branka Mudrašu (60), Radivoja Markovića (70), Draganu Drašković (53), Joša Otaševića (55) i svoju rođenu sestru Zoricu Vuletić (42). Dejan Kokotović, jedan od četvoro teško ranjenih, preminuo je 9. januara u Kliničkom centru Crne Gore.
Ubica je nakon nekoliko sati skrivanja počinio samoubistvo nedaleko od svoje kuće. Umro je na putu do cetinjske bolnice, a policija je pretresom kod njega pronašla još 80 metaka kalibra 9 mm.
Povodom tragičnog događaja, Vlada Crne Gore je tada donela odluku da se 2, 3. i 4. januar proglase za Dane žalosti.
Svemu prethodila svađa?
- U kafani je ubio četvoro ljudi, potom je u kući Martinovića u Bajicama ubio četvoročlanu porodicu. Nakon toga u naselju Humci ubio je dvoje dece, a potom je zločin nastavio i u Donjem kraju gde je usmrtio svoju sestru i još jednu osobu - detalji su iz istrage.
Kako je otkrio naš izvor, Martinović se navodno posvađao sa kumom, nakon čega odlazi po oružje.
- Aco Martinović dan pre zločina, 31. decembra 2024. bio je kod sestre Zorice i zeta gde su se družili i navodno, ništa nije ukazivalo da će za nekoliko sati izvršiti masakr. U svom krvavom pohodu ubica je nije preskočio, već je i nju brutalno likvidirao nasred hodnika porodične kuće - podseća naš sagovornik i dodaje:
- Kobnog dana ubica je sate proveo u cetinjskoj kafani gde je pio i družio se sa prijateljima, kumovima i poznanicima. Navodno, tokom dosadašnje istrage utvrđeno je da je Martinović došao u sukob sa kumom Milošem Martinovićem (38). Prema rekonstrukciji zločina u 17.15 časova ubica i odlazi iz kafane, ali se ubrzo vraća, tačnije u 17.21 sat, i to naoružan do zuba.
Kafana gde je počeo krvavi pir:
Snimak koji budi jezu!
Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji je nastao pre masakra, na kojem se navodno video ubica Aco Martinovićkako se veseli sa svojim žrtvama u kafani smrti "Velestovo" — gde je počeo krvavi pir.
Kako je Kuriru iz više izvora nezvanično potvrđeno,ovi kadrovi su navodno zabeleženi kobnog 1. januara, i na njemu su ubica i neke od njegovih žrtava.
Prema nepotvrđenim informacijama, snimak je nastao sat-dva pre masakra, a ubica Martinović se vidi kako nasmejan sedi za jednim od stolova, dok se u pozadini čuje pesma Tome Zdravkovića.
Aco Martinović je noć pre zločina, tačnije 31. decembra 2024. godine bio kod sestre i zeta gde su se malo družili.
Zorica je inače, vodila računa o svom bratu jer on nije bio oženjen, pa se ona osećalu i moralnu odgovornost da mu se nađe kao god mu je potrebna.
1. januara posle 17 časova došao je Martinović kod Vuletića i sa praga kuće počeo da doziva sestru Zoricu. Kad je izašla u hodnik kuće, pokušala je da vidi zašto joj je brat uznemiren, ali je tada čula bolne reči "da jeubio 15 ljudi i da su sad ona i njeni ukućani na redu".
Nastala je opšta panika, a ubica je bez oklevanja ubio svoju sestru i to navodno, s rečima: "Znaš ti zašto!" A potom pobegao i poštedeo četvoro male dece, zeta i njegovog brata sa porodicom koji su u tom trenutku bili u kući.
17.15 - Aco Martinović odlazi iz kafane i ide kući po oružje
17.21 - 17.24 - Aco Martinović se vraća u kafanu i započinje krvavi pir
17.26 - prijavljeno policiji da je došlo do pucnjave u kafani
17.39 - policija stiže u kafanu "Velestovo"
17.45 - prijavljeno ubistvo u naselju Humci
17.46 - ubijeni dečaci - Jovan i Vukan Vuletić
17.53 - prijavljeno da je ubijena Zorica Vuletić
17.57 - prijavljeno ubistvo Dragane Drašković
23.30 - policija pronalazi ubicu Acu Martinovića
23.35 - Aco Martinović pokušao samoubistvo, preminuo na putu do bolnice
Potresni pozdravi i sećanja
- Pola godine je bez vas, deco moja. Pola godine je od kako vam nasilno uzeše život. Stradaste mi nedužni, čisti, nevini.Vi ste mi bili život, smisao, sve. A neko odluči da to prekine. Ali nije uspeo, jer ljubav prema vama ne umire. Ona raste svaki dan, svakim otkucajem mog srca ranjenog. Jovane, moj ponose, moja snago, moja radosti... Vukane, moje milo, moje srce tiho i nežno... Zajedno ste rasli, igrali, voleli i zajedno ste mi oteti. Ali niste izgubljeni, jer ja vas čuvam u svakom otkucaju srca.Vi ste moje nebo, moja večnost, moja nepobedljiva ljubav. A ljubav ne zna za smrt!Voli vas beskrajno vaša neutešna majka Dragana - napisala je tada majka najmlađih žrtava.
Stupce crnogorskih novina punili su oproštaji čitulje porodica.
Takođe, usledile su i brojne čitulje za njihovog strica Mirka Vuletića (40) koji je ubijen u kafani "Velestovo" čiji je bio vlasnik. Naime, krvavi pir je i počeo u cetinjskoj kafani gde su pored Mirka ubijeni i Marka Martinovića (38) i Radovana Markovića (70), dok je ranio M. V., A. M. kao iDejana Kokotovića (40)koji nakon lavovske borbe gubi bitku za život.
- Moj tata je bio najbolji tata na svetu, a sada ga više nema, Bog ga je uzeo! Tajo, nedostaješ mi mnogo. Ćiro moj, jednu polovinu mene si poveo sa sobom, a drugu si ostavio da se bori za naše najveće blago našeg Ćića. U svakom njenom koraku, osmehu vidim tebe. Tvoja ljubav i dobrota žive u njoj. Volim te najviše, zauvek ćeš biti moj - čitulju za Marka Martinovića potpisala je njegova neutešna supruga Marija i jednogodišnja ćerka.
Kurir.rs