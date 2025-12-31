Slušaj vest

Samo pola sata, posle tragedije u Velikoj Moštanici, u Mladenovcu se dogodila nova teška saobraćajna nesreća u kojoj je životno ugrožen stariji muškarac.

Kako se saznaje, vozač (34) automobila marke "sitroen" naleteo je na pešaka. Od siline udarca, stariji čovek je zadobio opasne telesne povrede, a očevici navode da je prizor na mestu nesreće bio potresan.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na teren, a povređeni čovek je, u kritičnom stanju i borbi za život, hitno transportovan u bolnicu. Lekari se trenutno bore za njegov oporavak, dok su prognoze neizvesne.

Policija je odmah nakon udesa izvršila alko-testiranje vozača "sitroena", kojim je utvrđeno da je tridesetčetvorogodišnjak upravljao vozilom u stanju alkoholisanosti, a njemu je izmereno 1,2 promila alkohola u krvi.

Na lice mesta izašao je dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, koji rukovodi uviđajem.