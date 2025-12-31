Slušaj vest

N.T. (66) uhapšen je večeras zbog sumnje da je oko 18.50 časova u Velikoj Moštanici svojim vozilom marke "volvo" usmrtio ženu (45) koja se kretala kao pešak, dok je drugoj naneo povrede. Povređenoj ženi se ukazuje lekarska pomoć.

Dežurni tužilac izašao je na uviđaj povodom ove teške saobraćajne nezgode u Velikoj Moštanici, a prema prvim informacijama, N.T. (66) je u trenutku nesreća imao 1,19 promila alkohola u krvi.

Telo završilo u kanalu pored puta

Prema prvim informacijama, od siline udarca, jedna žena je odbačena u kanal pored puta, gde je na licu mesta preminula.

Druga je zadobila teške povrede, opasne po život, uključujući prelom butne kosti, i vozilom Hitne pomoći prevezena je na Vojnomedicinsku akademiju.

Njeno stanje je, prema nezvaničnim informacijama, životno ugroženo.

U tom delu naselja saobraćaj je trenutno obustavljen.