Konobar i gost su se večeras potukli u jednom restoranu u Zemunu, a sukob se završio kada je konobar gostu odgrizao deo uha.

Očevidac nemilog događaja kaže da svaka strana ima svoju verziju priče.

"Desilo se brzo", kaže svedok tuče za Kurir i dodaje:

"Jedni kažu da je taj gost bio nepristojan prema dve devojke od koji je jedna supruga konobara, dok momak kome je odgrižen deo uha tvrdi da je iz čistog mira... Za tim stolom su bila petorica, šestorica muškarca, dok su te dve devojke bile na metar od njihovog stola".

