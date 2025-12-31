Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave saobraćajne policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N.T. (66) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je večeras u Velikoj Moštanici, u Ulici Prvog maja, upravljajući putničkim vozilom "volvo" udario dve ženske osobe, od kojih je jedna preminula na licu mesta, dok je druga ženska osoba sa težim povredama prevezena u Vojnomedicinsku akademiju.

Kod vozača je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u krvi u količini 1,19 promila.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.