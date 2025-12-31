PIJAN SEO ZA VOLAN, PA PREGAZIO DVE ŽENE! Jedna poginula NA MESTU, drugoj se BORE ZA ŽIVOT: Oglasio se MUP o tragičnom sudaru u Velikoj Moštanici!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave saobraćajne policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N.T. (66) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
On se sumnjiči da je večeras u Velikoj Moštanici, u Ulici Prvog maja, upravljajući putničkim vozilom "volvo" udario dve ženske osobe, od kojih je jedna preminula na licu mesta, dok je druga ženska osoba sa težim povredama prevezena u Vojnomedicinsku akademiju.
Kod vozača je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u krvi u količini 1,19 promila.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Kurir.rs