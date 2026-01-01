Izlazak autocisterne na intervenciju u ulicu Braće Ribnikar
PRVA INTERVENCIJA U 2026. GODINI! Vatrogasci u Novom Sadu izašli zbog požara: "U istom ritmu i u 2026. godini!" (VIDEO)
Skoro pola sata nakon što smo ušli u Novu 2026. godinu, vatrogasna ekipa u Novom Sadu je izašla na prvu intervenciju.
- Izlazak autocisterne na intervenciju u ulicu Braće Ribnikar. Gori drvo - navodi se u objavi Instagram stranice "193ns_rs" i dodaje se:
- Nekoliko minuta iza ponoći, zazvonio je telefon u komandno-operativnom centru vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad. U istom ritmu i u 2026. godini.
