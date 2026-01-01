Slušaj vest

Skoro pola sata nakon što smo ušli u Novu 2026. godinu, vatrogasna ekipa u Novom Sadu je izašla na prvu intervenciju. 

- Izlazak autocisterne na intervenciju u ulicu Braće Ribnikar. Gori drvo - navodi se u objavi Instagram stranice "193ns_rs" i dodaje se: 

- Nekoliko minuta iza ponoći, zazvonio je telefon u komandno-operativnom centru vatrogasno-spasilačke brigade Novi SadU istom ritmu i u 2026. godini. 

Kurir.rs

