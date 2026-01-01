Slušaj vest

Pravi haos odigrao se u Bečmenu u novogodišnjoj noći kad je jedan lopov provalio u kuću, ali se nije nadao da u njoj ima ljudi.

Kako saznaje Telegraf.rs, razbojnik je oko ponoći razvalio vrata i ušao u kuću, iz koje je uzeo 8.000 evra!

Sumnja se da je kuća tipovana i da je lopov mislio da je vlasnik na proslavi Nove godine, te ga je dočekalo neprijatno iznenađenje, kada se vlasnik pojavio iz druge prostorije i počeo da ga juri niz ulicu.

Lopov je, ipak, uspeo da pobegne sa velikom svotom novca.

Slučaj je prijavljen Policijskoj stanici Surčin i u toku je potraga za počiniocem.

Kurir Web/ Telegraf

