DRAMA U BEČMENU U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI: Razbojnik provalio u kuću, pa ukrao 8.000 evra, a onda je vlasnik počeo da ga juri po ulici
Pravi haos odigrao se u Bečmenu u novogodišnjoj noći kad je jedan lopov provalio u kuću, ali se nije nadao da u njoj ima ljudi.
Kako saznaje Telegraf.rs, razbojnik je oko ponoći razvalio vrata i ušao u kuću, iz koje je uzeo 8.000 evra!
Sumnja se da je kuća tipovana i da je lopov mislio da je vlasnik na proslavi Nove godine, te ga je dočekalo neprijatno iznenađenje, kada se vlasnik pojavio iz druge prostorije i počeo da ga juri niz ulicu.
Lopov je, ipak, uspeo da pobegne sa velikom svotom novca.
Slučaj je prijavljen Policijskoj stanici Surčin i u toku je potraga za počiniocem.
Kurir Web/ Telegraf
