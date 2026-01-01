Slušaj vest

Velika Moštanica zavijena je u crno nakon što je u teškoj saobraćajnoj nesreći jedna žena poginula, dok je njena koleginica zadobila teške povrede, kada ih je putnički automobil udario dok su pešice išle na posao.

Prema nezvaničnim saznanjima, vozilom je upravljao muškarac inicijala N. T. i on je odmah nakon nesreće priveden. Meštani u šoku komentarišu da je, kako se priča, na istom tom mestu pre osam godina u saobraćajnoj nesreći vozaču stradalo dete, a dodatnu težinu izaziva i saznanje da su ove žene, navodno, negovale majku vozača u domu u kojem su radile.

- Sudbina je surova... Na istom mestu vozaču je pre osam godina stradalo dete, a sada je on pokosio dve žene, koje su inače brinule o njegovoj majci u staračkom domu u kom su radile - kažu potreseni meštani.

Meštani kažu da se nesreća u kojoj je stradao sin N.T. dogodila na maltene istom mestu.

- On je bio sa drugovima u kolima kada su im otkazale kočnice, udarili su u stub. Taj mladić je na mestu stradao, njegov drug je ostao vezan za invalidska kolica, a vozač se jedini oporavio. Tuga do neba. Inače, na tom delu puta curi voda i sinoć je bilo i leda. Verovatno je i to doprinelo ovoj tragediji - zaključuju meštani Velike Moštanice.

Pošle da zarade za hleb

Kako saznajemo, obe žene su radnice staračkog doma u Velikoj Moštanici. Tog kobnog trenutka bile su na putu ka poslu, raspoložene i vesele krenule su da odrade smenu, pričaju njihove kolege.

- Bile su predane poslu. Stari ljudi nisu mogli bez njih. Brinule su o svima kao o svojoj porodici i pošteno zarađivale za hleb - kroz suze kaže jedna od koleginica.

Podsetimo, od siline udara, jedna žena je odbačena u kanal pored puta i na licu mesta je preminula. Druga je zadobila teške povrede, uključujući prelom butne kosti, i vozilom Hitne pomoći hitno je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju. Njeno stanje je, prema nezvaničnim informacijama, životno ugroženo.

Posebno potresna činjenica je da obe žene imaju maloletnu decu.