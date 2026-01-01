Slušaj vest

Prvog dana 2025. godine Cetinje je doživelo tragediju koja je zauvek ostavila neizbrisiv trag kada je Aco Martinović (45) postao simbol užasa. U krvavom piru ubio je 13 ljudi, među kojima su bila i deca, a među žrtvama je bila i njegova rođena sestra. Masakr, koji je šokirao čitavu Crnu Goru, izbio je ni iz čega, a brutalnost koja je usledila na Cetinju dovela je do pitanja - Šta se kobnog dana desilo sa Martinovićem?

Ovo su žrtve Aca Martinovića Braća Vukan (9) i Jovan (14) Vuletić, njihov stric Mirko Vuletić (45)

Rođaci Aca Martinovića - Radovan i Radmila Martinović, braća blizanci - Miloš i Marko Martinović

Radomir Marković (70)

Jošo Otašević (55)

Branislav Mudreša (60)

Dragana Drašković (53)

Rođena sestra Aca Martinovića - Zorica Vuletić

Krvavi pir u kafani "Velestovo"

Sve je počelo u kafani "Velestovo", gde je Martinović u 17:26 sati započeo svoj krvavi pir. U kafani su se nalazili njegovi prijatelji, komšije, kumovi, rodbina, svi oni koje je poznavao ceo život.

1/15 Vidi galeriju Kafana "Velestovo" odakle je i krenulo krvoproliće nakon dočeka Nove godine Foto: RINA

Niko nije mogao da nasluti šta će uslediti. Martinović je, u trenutku kada je napustio kafanu, već bio odlučan u svojoj misiji. Samo nekoliko minuta kasnije, počinio je strašan zločin, a njegovi najbliži postali su prve žrtve krvavog pira.

Tragedija nije imala granica, među žrtvama su bila i deca, a bol koja je pogodila cetinjske porodice pogodila je i mnoge druge.

Najmlađa žrtva imala devet godina Najmlađe žrtve masakra su dečaci iz porodice Vuletić, braća Vukan (9) i Jovan (14), a u ubilačkom pohodu Aca Martinovića stradao je i njihov stric Mirko Vuletić. Martinović je ubio i svoju sestru Zoricu Vuletić, kao i kumove Radovana i Radmilu Martinović i njihove sinove, blizance Miloša i Marka, zatim suprugu svog druga Draganu Drašković, Branislava Mudrešu, Radivoja Markovića i Joša Otaševića. Dejan Kokotović, jedan od četvoro teško ranjenih, preminuo je 9. januara u Kliničkom centru Crne Gore.

Potresne čitulje

Godinu dana kasnije, u crnogorskim novinama osvanule su potresne čitulje porodica i bližnjih koji su tog prvog dana u novoj godini ostali bez voljenih.

Foto: screenshot Pobjeda

- Ne postoje reči kojima se može opisati praznina i bol u našim srcima za vama. Zauvek ćemo tugovati i čuvati vas od zaborava.

- Teško mi je da opišem rečima koliko mi falite i koliko boli što niste tu. Kao da je prošao jedan čitav život od kada niste tu. Ljudi kažu da vreme leči sve, ali vreme samo uči kako da se hoda sa kamenom u grudima. Ne brinite, niste zaboravljeni i nikada nećete biti. Niste otišli samo ste se preselili u moje otkucaje srca, tamo gde niko ne može da vas dotakne i odakle nikada nećete nestati - samo su neke od objavljenih čitulja.

Jednu od njih potpisuje i Prestonica Cetinje kada su se na ovaj način još jednom oprostili od njihovih sugrađana rečima da će ih "večno čuvati od zaborava".

Foto: screenshot Pobjeda

Alkohol kao okidač

Aco Martinović, čovek koji je do tog trenutka bio deo svakodnevnog života u Cetinju, postao je ubica koji je nesebično oduzeo živote onima koje je voleo.

Za sve to, prema informacijama koje su izneli crnogorski policijski zvaničnici, ključni faktor bio je alkohol. Aco Martinović je na dan masakra konzumirao više od 20 čašica pelinkovca. Količina alkohola u njegovom organizmu u trenutku izvršenja zločina bila je alarmantna.

Lazar Šćepanović, v.d. direktora crnogorske Uprave policije, rekao je da je alkohol nesumnjivo igrao ključnu ulogu u ovom zločinu. U tih nekoliko sati, Martinović je bio u stanju da izvrši strašne zločine, a potom da beži.

- Količina alkohola u krvi bila je ogromna. To stanje je omogućilo da počini ovaj zločin, a zatim i da beži - izjavio je Šćepanović, dodajući da se Martinović tokom tih pet sati skrivao, sve dok nije izvršio samoubistvo u trenutku kada su ga presreli pripadnici policije.