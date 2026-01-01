Slušaj vest

Žena (45) koja je stradala u nesreći u Velikoj Moštanici, kada je pijani vozač N.T. (66) pokosio nju i koleginicu, išla je na posao u treću smenu u staračkom domu u kome godinama radi. Očevici nesreće kažu da su komšije koje su se tu zatekle pokušale da pomognu pre dolaska hitnih službi.

Da podsetimo, stravična nesreća dogodila se sinoć u 18.50 časova u Ulici prvog maja u beogradskom naselju Velika Moštanica, a vozač N.T. kome je alkotestiranjem izmereno 1.19 promila alkohola u krvi odmah je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden u nadležmp tužilaštvo.

- Bilo je mirno i prijatno veče, hladno, sedeli smo u kućama i čekali Novu godinu, kada je nešto puklo u selu. Odmah smo izleteli napolje i videli da žene leže nasred puta. Komšije su pritrčavale da pomognu, dozivale pomoć, scene su bile stravične, verujte mi - priča jedna meštanka Velike Moštanice:

Borila se za porodicu

- Uskoro su došle ekipe Hitne pomoći, policija, videli smo da prevoze jednu ženu u bolnicu, na VMA... Nažalost, brzo smo shvatili da drugoj nema pomoći i da je stradala. Čuli smo da je reč o našoj meštanki koja je sa koleginicom iz Obrenovca išla na posao - kažu sagovornici Kurira.

Stradala žena, komentarišu, iza sebe je ostavila maloletnog sina i teško bolesnog muža.

- Suprug joj je invalid, teško se kreće. Ona je radila i trudila se da doprinese, da im ništa ne manjka, Sigurno nije od obesti krenula u treću smenu sinoć, u dom za stare. A stvarno je bila posvećena poslu, svi su komentarisali kako sa osmehom radi i brine o najstarijim sugrađanima koji zavise od tuđe pomoći - navode meštani.

Meštani u šoku komentarišu da je, kako se priča da je na istom tom mestu pre osam godina u saobraćajnoj nesreći vozaču stradalo dete, a dodatnu težinu izaziva i saznanje da su ove žene, navodno, negovale majku vozača u domu u kojem su radile.

- Sudbina je surova... Na istom mestu vozaču je pre osam godina stradalo dete, a sada je on pokosio dve žene, koje su inače brinule o njegovoj majci u staračkom domu u kom su radile - kažu potreseni meštani:

Slučajnost

- Inače, baš kod mesta nesreće nalazi se sokak kojim se stiže do Doma, verovatno su one htele da pređu ulicu, da preseku do posla. Svakodnevno tu viđamo zaposlene da idu.

Meštani kažu da se nesreća u kojoj je stradao sin N.T. dogodila na maltene istom mestu.

- On je bio sa drugovima u kolima kada su im otkazale kočnice, udarili su u stub. Taj mladić je na mestu stradao, njegov drug je ostao vezan za invalidska kolica, a vozač se jedini oporavio. Tuga do neba. Inače, na tom delu puta curi voda i sinoć je bilo i leda. Verovatno je i to doprinelo ovoj tragediji - zaključuju meštani Velike Moštanice.