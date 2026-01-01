Slušaj vest

Stariji muškarac kog je sinoć u Mladenovcu udario automobil, preminuo je u bolnici, saznaje Telegraf.rs.

Prema saznanjima Telegrafa, njega je sinoć automobilom "citroen" udario L. A. (34) i naneo mu je teške telesne povrede opasne po život, a očevici nesreće naveli su da je prizor na mestu udesa bio veoma potresan.



Ekipa Hitne pomoći brzo je izašla na lice mesta i povređeni muškarac je u kritičnom stanju hitno transportovan u bolnicu. Prognoze su od samog starta bile neizvesne, a on je jutros, uprkos naporima lekara, izgubio bitnu za život.