Stariji muškarac kog je sinoć u Mladenovcu udario automobil, preminuo je u bolnici, saznaje Telegraf.rs.

Prema saznanjima Telegrafa, njega je sinoć automobilom "citroen" udario L. A. (34) i naneo mu je teške telesne povrede opasne po život, a očevici nesreće naveli su da je prizor na mestu udesa bio veoma potresan.


Ekipa Hitne pomoći brzo je izašla na lice mesta i povređeni muškarac je u kritičnom stanju hitno transportovan u bolnicu. Prognoze su od samog starta bile neizvesne, a on je jutros, uprkos naporima lekara, izgubio bitnu za život.


Kako je ustanovljeno nakon udesa, muškarac koji je vozio automobil bio je u alkoholisanom stanju.

Kurir.rs - Telegraf.rs

