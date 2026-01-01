Slušaj vest

Henri Rags Treći, nekadašnja NFL zvezda, koji je osuđen na zatvorsku kaznu zbog saobraćajne nesreće u Las Vegasu u kojoj je stradala Srpkinja Tina Tintor, prebačen je u bolje čuvani zatvor u Nevadi, prenose američki mediji.

Rags je, da podsetimo, osuđen na 10 godina robije, ali bi se na slobodi mogao naći posle tri godine odslužene kazne, što je 5. avgusta 2026. Transfer između dva zatvora, navode mediji, dogodio se polovinom decembra.

- Odeljenje za korekcije iz Nevade nije dalo jasan razlog zbog čega je Rags, koji je kaznu služio u zatvoru sa minimalnim obezbeđenjem, prebačen u instituciju koja je čuvanija, samo su istakli da je moguće počinioce blažih prekršaja premestiti u druge kaznionice u zavisnosti od procene - navode američki mediji.

Srpkinja Tina Tintor poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Las Vegasu, kada je na njen automobil naleteo igrač američkog fudbala Henri Rags, koji je bio pijan. Nesrećna devojka živa je izgorela u autu sa svojim psom. Stravična nesreća dogodila se 2. novembra 2021. godine u ranim jutarnjim satima, kada je igrač američkog fudbala vozeći "ševrolet korvetu" udario u Tinu, koja se sa ljubimcem nalazila u "tojoti RAV 4".

- Sportista je u kolima bio sa devojkom Kjarom Vošington kada je na deonici na kojoj je brzina ograničena na 60 kilometara na sat krećući se 250 km/h udario Tinin auto - prenosi portal:

- Smrskani auto u kome je bila Srpkinja počeo je da gori, a ona je vrištala i zapomagala da je spasu. Nažalost, niko nije mogao da priđe jer je plamen bio neverovatno veliki, pa su ona i njen pas Maksi maltene živi izgoreli u buktinji. Očevici su pokušali da joj pomognu, ali spasa nije bilo, ostala je zaglavljena.

Ragsovi advokati su na suđenju pokušali da predstave da je Tina stradala jer su vatrogasci stigli sa 20 minuta zakašnjenja, ali je on uprkos tome, osuđen.

Rags je letos izašao iz zatvora kako bi bio govornik na jednom skupu bivših zatvorenika, pa je tom prilikom uputio izvinjenje porodici devojke koju je usmrtio u novembru 2021.

- Kao prvo, hteo bih da vratim vreme. Voleo bih da upoznaju pravog Henrija Ragsa, a ne onog koji beži od nečega. Iskreno se izvinjavam, ne samo zbog toga što sam bio u takvoj situaciji, već zbog toga što je moje lice non-stop u vestima, u novinama i što moraju da uvek budu podsećani na tu situaciju. Što moraju da budu podsećani na mene - kazao je on.