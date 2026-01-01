Slušaj vest

Vozač "citroena" L. A. (34) uhapšen je nakon što je sinoć automobilom udario deku (74), koji je jutros preminuo u bolnici usled stravičnih povreda koje je zadobio. Nesreća se, inače, dogodila u Ulici Vuka Karadžića u Mladenovcu. 

Policija je odmah nakon udesa izvršila alko-testiranje vozača "citroena", kojim je utvrđeno da je tridesetčetvorogodišnjak upravljao vozilom u stanju alkoholisanosti, a alkotest je pokazao da u krvi ima 1,2 promila alkohola. 

Očevidac stravične nesreće kaže za Kurir da su scene na mestu udesa sinoć bile jezive. 

- Vraćao sam se kući kada sam ugledao rotacije i okupljene ljude nedaleko od moje kuće. Prišao sam i video lokvu krvi, kao i cipele koje su stajale pored - priča očevidac: 

- Odmah sam shvatio da je neko teško povređen ili stradao. Kako sam čuo, "citroen" ga je tako snažno udario da je on bukvalno izleteo iz obuće u kojoj je bio - navodi naš sagovornik. 

Kako kaže, kasnije je saznao da je reč o sugrađaninu kog je svakodnevno sretao. 

- Svakog dana je skupljao stare novine i nosio ih kući, da čita. Upamtio sam ga po tome. Do jutros sam se nadao da će se uprkos težini povreda izvući, ali nažalost, nije izdržao - kratko je rekao sagovornik. 

Nakon što je povređeni stariji muškarac preminuo, slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo, koje vodi istragu.

