Aco Martinović koji je pre godinu dana ubio 13 žrtava na Cetinju, u krvavom piru nije poštedeo ni svoju sestru Zoricu Vuletić (42) sa kojom je prethodno dočekao novu godinu!

Pa da podsetimo, krvavi pir na Cetinju dogodio se pre tačno godinu dana, kada je za 37 minuta, na pet lokacija pomahnitali Aco Martinović ubio trinaestoro ljudi, među kojima i dečake Jovana i Vukana Vuletića. Motiv nezapamćenog krvoprolića navodno je bila svađa sa kumom.

Pozvao sestru

Ipak, kao jedno od najbrutalnijih ubistava označeno je upravo ubistvo Martinovićeve sestre Zorice kojoj je brat presudio u hodniku kuće pred četvoro dece, mužem, deverom i jetrvom.

- Ubica je Zorici pucao u glavu. Navodno, on je samo upao u kuću i počeo da doziva sestru. Kada je izašla hladno joj je rekao da je bio 15 ljudi. Na njeno pitanje zašto je to uradio, navodno je odgovorio "Sada ću i vas!" - rekao je prošle godine naš izvor.

U domu Vuletića, u kom su u tom trenutku bili Zorica, njen suprug, njihove bebe blizankinje, kao i dever sa suprugom i dečicom, potom je usledila jeziva drama.

- Kada su čuli da preti, Zoričini muž i dever su istrčali u hodnik, ali se Zorica isprečila ispred njih. Htela je da smiri situaciju i obuzda brata, ali nažalost u tome nije uspela. Izustio je ubica tada: "Znaš ti zašto!" i povukao obarač. Pucao joj je direktno u glavu - tvrdi jedan Cetinjanin.

Zločin su videla deverova deca, u kući su bile i Zoricine šestomesečne ćerke bliznakinje.

Potraga

Da podsetimo, Aco Martinović je pobegao, ali je nakon višečasovne potrage pronađen oko 23.30 časova nedalkeo od svoje kuće sa ranom od metka u predelu glave. Umro je na putu ka cetinjskoj bolnici Danilo I. Policija je tokom pretresa u njegovim džepovima pronašla još 80 metaka kalibra 9 mm.

- Kod Martinovića je pronađen pištolj sa jednim metkom u cevi i 10 u okviru, kao i jednom čaurom pored njega. Prilikom pregleda kod njega u garderobi su pronađena 64 metka i okvir od pištolja u kojem se nalazilo dodatnih 15 metaka. Na pet lokacija - lica mesta, gde je ubica izvršio ubistva, pronađeno je ukupno 37 čaura, devet projektila i 11 delova od projektila - rekao je tada direktor Uprave crnogorske policije Lazar Šćepanović.