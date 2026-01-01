DALA MOLERU DA JOJ PRIČUVA PARE, PA GA PRIJAVILA ZA PREVARU: Prokupčanka prijavila sugrađanina da joj je otuđio deo ušteđevine
- Obaveštavam Vas da tužilaštvo proverava navode krivične prijave, nakon čega će biti doneta odluka da li ima mesta za pokretanje krivičnog postupka, ili će krivična prijava biti odbačena - rekao nam je portparol Osnovnog tužilaštva u Prokuplju Nikola Nasković.
Prema podacima koji su u Tužilaštvu žena koja je već u godinama je prijavila nn lice.
Ipak, mi smo nezvanično saznali da je sumnja pala na molera koji je toj ženi poznat.
Ona je njemu u jednom mometu pozajmila preko 1. 000 evra koje je on u dinarima vratio, te je i potpisala priznanicu da je izmiren celokupan dug.
U istom tom periodu, neko je upao u njenu kuću, te joj uzeo deo pozamašne ušteđevine, a drugi deo je, kako tvrdi, dala moleru da joj čuva jer navodno on ima sef. Prema njenoj izjavi, on joj taj novac nikada nije vratio.