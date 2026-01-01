Slušaj vest

- Obaveštavam Vas da tužilaštvo proverava navode krivične prijave, nakon čega će biti doneta odluka da li ima mesta za pokretanje krivičnog postupka, ili će krivična prijava biti odbačena - rekao nam je portparol Osnovnog tužilaštva u Prokuplju Nikola Nasković.

Prema podacima koji su u Tužilaštvu žena koja je već u godinama je prijavila nn lice.

Ipak, mi smo nezvanično saznali da je sumnja pala na molera koji je toj ženi poznat.

Ona je njemu u jednom mometu pozajmila preko 1. 000 evra koje je on u dinarima vratio, te je i potpisala priznanicu da je izmiren celokupan dug.