PRVE SLIKE I SNIMAK S MESTA UŽASA U CVIJIĆEVOJ Ovde je muškarac (30) skočio s osmog sprata kad mu je devojka (28) umrla - evo šta je policija zatekla FOTO/VIDEO
Stravična tragedija dogodila se danas u zgradi u Cvijićevoj ulici na beogradskoj opštini Palilula gde se M.M. (30) bacio sa osmog sprata kada je shvatio da mu je devojka M.P. (28) preminula.
Na licu mesta su ekipe policije i Hitne pomoći, kao i tužilac Višeg javnog tužilastva u Beogradu.
Kako Kurir saznaje, u stanu je zatečena mrtva M. P. za koju se sumnja da se bavila prostitucijom.
Njen partner, koji je bio u stanu kada su lekari konstatovali smrt devojke, skočio je s prozora.
Prema nezvaničnim informacijama, na licu mesta zatečeni su tragovi seksualnog odnosa i korišćenja droge.
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".
Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.