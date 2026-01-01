Slušaj vest

Stravična tragedija dogodila se danas u zgradi u Cvijićevoj ulici na beogradskoj opštini Palilula gde se M.M. (30) bacio sa osmog sprata kada je shvatio da mu je devojka M.P. (28) preminula.

Na licu mesta su ekipe policije i Hitne pomoći, kao i tužilac Višeg javnog tužilastva u Beogradu.

Tragedija u Cvijićevoj ulici Foto: Nemanja Nikolić

Kako Kurir saznaje, u stanu je zatečena mrtva M. P. za koju se sumnja da se bavila prostitucijom.

Njen partner, koji je bio u stanu kada su lekari konstatovali smrt devojke, skočio je s prozora.

Muškarac skočio sa 8. sprata u Cvijićevoj ulici Izvor: Kurir

Prema nezvaničnim informacijama, na licu mesta zatečeni su tragovi seksualnog odnosa i korišćenja droge.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

