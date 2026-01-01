Slušaj vest

Praznično slavlje u Novom Pazaru zasenila je drska krađa koja se dogodila u samom centru grada tokom novogodišnje noći. Iz prodavnice nakita locirane u Pešačkoj zoni, u ulici 28. novembra, nepoznati počinilac otuđio je oko četiri kilograma srebrnog nakita.

Prema prvim informacijama, vrednost ukradene robe iznosi blizu 30.000 evra, čime je vlasniku pričinjena znatna materijalna šteta.

Do incidenta je došlo spletom nesrećnih okolnosti, jer je počinilac iskoristio trenutak nepažnje vlasnika radnje.

Naime, ulazna vrata prodavnice ostala su otključana, što je omogućilo lopovu da nesmetano uđe u objekat i bez upotrebe sile pokupi kompletan asortiman srebrnog nakita koji se nalazio u radnji.