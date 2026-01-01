Slušaj vest

Jedanaestogodišnji dečak primljen je danas u bolnicu sa prostrelnom ranom na ruci, nakon incidenta koji se dogodio u okolini Barajeva pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima.

Prema nezvaničnim informacijama, dete se u trenutku povređivanja nalazilo u naselju gde je vozilo bicikl. Dečak je policiji i medicinskom osoblju ispričao da je u jednom trenutku osetio iznenadan bol, opisavši ga kao "ubod" u predelu ruke.

Nakon što je primetio krvarenje, dečak je zadržao prisebnost i pozvao roditelje, koji su ga odmah prevezli na ukazivanje lekarske pomoći.

Iako se u prvi mah nije znalo šta je uzrok povrede, prve indicije iz istrage ukazuju na to da je dečak najverovatnije pogođen dijabolom iz vazdušne puške. Policija trenutno intenzivno radi na proveri dečakove izjave i prikupljanju dokaza na terenu kako bi se utvrdilo odakle je hitac ispaljen.

"Policija proverava sve navode i vrši uviđaj na lokaciji koju je dete označilo. Ispituje se da li je reč o nesrećnom slučaju, dečijoj igri ili namernom postupku trećeg lica", navodi izvor blizak istrazi.

Prema poslednjim informacijama iz medicinske ustanove, dečak je stabilno.

Istraga je u toku, a policija apeluje na građane koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da se jave nadležnim organima.