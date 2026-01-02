Slušaj vest

Prvostepenom presudom Viši sud u Užicu osudio je Branka Pušicu na 18 godina zatvora. S obzirom na to da je presuda izazvala snažne reakcije porodice i javnosti, postavlja se pitanje koliko je ovakva kazna u skladu sa težinom zločina.

Kakvu ulogu u ovoj situaciji imaju forenzički dokazi i na koji način utiču na sudske odluke, otkriva nam gost "Redakcije" Dr. Radoslav Radosavljević patolog i sudski veštak.

Radosavljević sumnja da je do ovog gnusnog ubistva došlo zbog osvete.

- Malo je čudno što se sve to desilo na taj način, u punom kafiću sa puno ljudi, moglo bi se reći da to ubistvo predstavlja neku osvetu za nešto. Jer je nemoguće da neko dođe i iz čista mira uradi to što je uradio. Ovo je veoma težak zločin koji nije naišao ni na kakvo opravdanje ni u njihovoj okolini niti u široj - rekao je Radosavljević i dodao:

Iza sebe ostavili dve male ćerkice

- Uništio je celu porodicu i iza njih su ostale dve ćerkice koje tek treba da izađu na put sa ovom činjenicom. Normalno je da ljudi na bilo kakvom poslu dođu u neke konfliktne situacije ali sve te nerazrešene situacije mogu da se reše najpre kroz razgovor. Nažalost, bili smo svedoci slične situacije kada je u automoto savezu radnik koji je dobio otkaz ušao i upucao direktora i sekretaricu, znači praktično nema mesta gde to ne može da se desi.

Pokušavaju da umanje značaj svog dela

- Sudovi a ni sudije nisu stručne da procenjuju stanje zdravlja niti psihičko stanje pa iz tog razloga angažuju sudske veštake odnosno psihijatre. Psiholog je onaj koji veštači njihovo zdravstveno stanje, odnosno da li su u trenutku izvršenja krivičnog dela bili sposobni da raspoznaju činjenicu da li će to krivično delo imati posledice ili ne. Oni često umeju da umanje značaj svog nedela tako što kažu da su bili pod dejstvom psihoaktivnih supsatnci, što u suštini i jeste tako - objasnio je Radosavljević.

