Na poslednjem ročištu, 26. decembra, saslušan je brat optuženog, koji je ranije u ovom postupku bio pravosnažno oslobođen, a koji je i ovoga puta, kako navode prisutni, u potpunosti ponovio ranije datu izjavu, ne iznoseći nove činjenice.

Prema njegovom iskazu, potvrdio je odbranu svog brata, navodeći da je do pucnjave došlo u okolnostima koje je optuženi ranije opisivao kao samoodbranu, što je stav koji je zastupan i u prethodnom toku postupka.

Suđenju su prisustvovali i punomoćnik oštećenih, kao i članovi porodice stradalih, među kojima i ćerka jednog od ubijenih. Tokom ročišta nije bilo incidenata, a rasprava je protekla mirno, bez tenzija u sudnici ili ispred zgrade suda.

Podsetimo, ovaj slučaj je potresao javnost zbog brutalnosti zločina i činjenice da je sukob izbio zbog sakupljanja tartufa, unosne, ali često sporne delatnosti u šumama Srema.

Dejan E. je prilikom hapšenja tvrdio da je pucao u nužnoj odbrani, dok je tužilaštvo ostalo pri stavu da se radi o teškom krivičnom delu dvostrukog ubistva.

Sud je najavio nastavak postupka, tokom kojeg bi trebalo da budu razmotreni svi ranije izvedeni dokazi, nakon čega se očekuje donošenje nove odluke.

