Slušaj vest

Jedan radnik lozničkog Komunalnog javnog preduzeća "Naš dom" je nastradao, dok su prema prvim informacijama, dve osobe povređene u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u lozničkom prigradskom naselju Klupci.

Prema nezvaničnim informacijama radi se o radnicima koji su bili u kamionu komunalnog preduzeća koji se sudario sa drugim kamionom, šleperom lozničkih registarskih oznaka.

Foto: M.P.

Foto: M.P.

Od siline udarca sa kamiona smećara je odvaljen deo u koji se ubacuju smeće. Iz preduzeća nisu dali detalje ovog događaja, a u toku je uviđaj koji treba da razjasni uzorke nesreće.

Inače, tokom cele 2025. na lozničkim putevima je nastradala jedna osoba, a sada je već drugoga dana nove godine izgubljen jedan život.