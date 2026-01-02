Slušaj vest

Muškarac Đ. D. poginuo je sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći u rodnim Bačincima kod Šida

Do nesreće je došlo oko 20.30 časova kada je, kako se sumnja, iz do sada još neutvrđenih razloga, vozač izgubio kontrolu nad automobilom. 

Vozilom je sleteo s puta i prevrnuo se u kanal. Nažalost, Đ. D. jepoginuo na licu mesta.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla, međutim, mogli su samo konstatovati smrt muškarca.

Na terenu su, pored policije, bili prisutni i vatrogasci kako bi izvukli vozilo iz kanala.

Ne propustiteHronikaSTRAVIČAN SUDAR KAMIONA U LOZNICI: Ima mrtvih i povređenih, prizori sa lica mesta su jezivi (FOTO)
Saobraćajna nesreća
HronikaU GODINI IZA NAS NA PUTEVIMA SRBIJE IZGUBLJENO SKORO 500 ŽIVOTA! Ugašene su mnoge porodice, ginula su i deca - lična odogovrnost vozača je ključ!
IMG-20241122-WA0009.jpg
HronikaPOTRESNI DETALJI TRAGEDIJE U VELIKOJ MOŠTANICI! Meštani tvrde: Vozaču koji je pokosio dve žene pre 8 godina stradalo dete na istom mestu?
1000036186.jpg
HronikaAUTO ZGUŽVAN! Žestok sudar u strogom centru Čačka uoči dočeka Nove godine, jedna osoba povređena
1767207862Cacak-udes-centar-jedna-osoba-povredjena-fotorina1.jpg