Hronika
MEŠTANIN POGINUO U RODNOM SELU KOD ŠIDA! Izgubio kontrolu nad vozilom i survao se u kanal, hitna mogla samo da konstatuje smrt!
Muškarac Đ. D. poginuo je sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći u rodnim Bačincima kod Šida.
Do nesreće je došlo oko 20.30 časova kada je, kako se sumnja, iz do sada još neutvrđenih razloga, vozač izgubio kontrolu nad automobilom.
Vozilom je sleteo s puta i prevrnuo se u kanal. Nažalost, Đ. D. jepoginuo na licu mesta.
Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla, međutim, mogli su samo konstatovati smrt muškarca.
Na terenu su, pored policije, bili prisutni i vatrogasci kako bi izvukli vozilo iz kanala.
