Muškarac Đ. D. poginuo je sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći u rodnim Bačincima kod Šida.

Do nesreće je došlo oko 20.30 časova kada je, kako se sumnja, iz do sada još neutvrđenih razloga, vozač izgubio kontrolu nad automobilom.

Vozilom je sleteo s puta i prevrnuo se u kanal. Nažalost, Đ. D. jepoginuo na licu mesta.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla, međutim, mogli su samo konstatovati smrt muškarca.