Slušaj vest

Stanari višespratnice u Cvijićevoj ulici u Beogradu gde se juče dogodila tragedija u kojoj su izgubljena dva života, devojke M. P. (28) i mladića M. M. (30), kažu za Kurir da su šokirani svim što su čuli i videli i da ni u najgorim snovima nisu mogli da zamisle kakva se drama odvijala u njihovoj zgradi prvog dana nove godine.



Podsetimo, mladić je juče u popodnevnim satima pozvao Hitnu pomoć nakon što devojka nije davala znake života. Kad su lekari konstatovali smrt M. P. koja se inače, navodno bavi prostutucijom mladić M. M. je iskočio kroz prozor sa osmog sprata i preminuo.

Čuli sirene

- Ne mogu da dođem sebi... Slavili smo Novu godinu, pevali, igrali, jeli. Ma bilo nam je baš lepo, ali onda je sve to palo u vodu kad smo čuli Hitnu pomoć. Sirene su bile jake, pa sam pogledala kroz prozor da vidim o čemu se radi. Videla sam da su se parkirali ispred naše zgrade i da ulaze kod nas - kaže za Kurir devojka koja živi na četvrtom spratu višespratnice i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Tragedija u Cvijićevoj Foto: Nemanja Nikolić



- Istrčali su brzo ka gore. Znala sam da se nešto desilo, ali ne i šta. Krenula sam i ja za njima onako bojažljivo. I ostale komšije su izašle iz stana.

Prema rečima naše sagovornice, lekari Hitne pomoći su upali u stan.

- Dugo su se zadržali. Videli smo da nije dobro... Ubrzo su lekari počeli da jure stepenicama, tek tad nismo znali o čemu se radi. Jedan tehničar je vikao:"O Bože, čovek je skočio!" - pogledala sam komšiju i strčala za njima. Muškarac polu go ležao je nepomično na travi okrenut onako ka stomaku - kaže potresnim glasom devojka prepričavajući uznemirujuće detalje kobnog popodneva:

Iznajmili stan za Novu godinu



- Taj prizor nikad neću zaboraviti! Zamislite, muškarac je skočio. Kasnije sam saznala da su njih dvoje mušterija i klijent koji su iznajmili stan za Novu godinu. Kako sam čula, u tom stanu pre tragedije bilo je nekoliko ljudi, valjda nekoliko devojka i muškaraca. Razišli su se, a u stanu su ostali njih dvoje. Devojka je preminula, kako pričaju ostali stanari, tokom intimnog odnosa, pa se taj muškarac uplašio i zvao Hitnu pomoć. Nije disala. Međutim, kada su došli imali su šta i da vide - razbacane stvari, alkohol su konzumirali, a kažu i drogu - navodi nam devojka koja već tri godine živi u ovoj zgradi.

Prema rečima ostalih sagovornika, stan u kom su boravili mladić i devojka izdaje se kao "stan na dan, kao i mnogo ostalih stanova u zgradi.

Istragu povodom smrti muškarca M. M. (30) i devojke M. P. (28) vodi nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je nakon uviđaja naložilo obdukciju tela.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.