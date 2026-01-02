Slušaj vest

Tijana R. (19) poginula je tokom parasejling leta u Budvi 28. maja 2025. godine, a Mirko Bogićević, advokat porodice stradale Novosađanke je otkrio nova saznanja iz istrage.

Prema njegovim navodima, porodica je došla do različitih saznanja o muškarcima koji su upravljali gliserom u trenutku nesreće, ali je i istakao da nadležno tužilaštvo nije obavestilo oštećenu porodicu o toku istrage, kao i da istraga "mesecima" tapka u mestu.

Tijana R. stradala je u Budvi tokom parasejling vožnje, a ranije su mediji objavili snimak razgovora skipera koji su upravljali gliserom koji je vukao padobran na kojem je bila Tijana. Prema saznanjima oštećene porodice, skiperi su strani državljani koji su, prema njihovim tvrdnjama, nakon nesreće proterani iz Crne Gore.

- Kao punomoćnik porodice stradale Tijane R. smatram da nadležni državni organi u dosadašnjem periodu nisu preduzeli sve neophodne radnje na utvrđivanju odgovornosti i procesuiranju odgovornih za događaj u Budvi, u kojem je život izgubila državljanka Republike Srbije Tijana R. Ono što je evidentno je da je izostala proaktivnost tužilaštva i policije u postupanju, kao i komunikacija sa oštećenom porodicom, koja zaslužuje da zna sve okolnosti pod kojima je stradala njihova kćerka rekao je advokat Mirko Bogićević koji zastupa porodicu poginule Novosađanke.

Devojka poginula tokom parasejlinga u Budvi Foto: Društvene Mreže

On je istakao i da dvojica skipera nikada nisu testirani, te da nije utvrđeno da li su oni u trenutku nesreće bili pod dejstvom alkohola ili nekih psihoaktivnih supstanci.

- Neshvatljivo je da porodica tragično nastradale devojke još ne zna ni imena lica koja su upravljala plovilom u kojem se nalazila njihova kćerka, kao ni da li su ova lica uopšte saslušana od strane tužilaštva, i da li su eventualno testirani na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci. Porodica stradale Novosađanke i ja kao njihov punomoćnik imamo saznanja da se radi o stranim državljanima, koji osim što nisu imali prijavljen i odobren boravak u Crnoj Gori, nisu imali ni dozvole za rad, kao ni dozvole za upravljanje plovilom, niti su bili obučeni za korištenje padobrana. A ono što zaista "bode oči" u celoj ovoj priči je da su ova lica nakon ovog događaja proterana iz zemlje, bez prethodnog zadržavanja - tvrdi advokat oštećene porodice.

Advokat je u daljem razgovoru istakao da se nekoliko nedelja nakon tragične smrti Tijane R. tokom vožnje parasejlingom dogodila još jedna nesreća tokom vožnje koju je organizovala ista firma. Na sreću, ovoga puta niko nije poginuo.

- Ovo nije bio "izolovan incident" vezan za pomenutu firmu koja pruža usluge parasejlinga, jer se nedugo nakon ovog desila nezgoda u kojoj je pukim slučajem izbegnuta tragedija, kada se tokom vožnje glisera otkačio padobran, a lice koje se nalazilo u njemu je završilo u obližnjem naselju u Budvi. Neshvatljivo je da je firma koja pruža ove usluge parasejliniga i pored ovoga nesmetano nastavila da radi tokom letnje sezone - zaključio je Bogićević.

Tragična pogibija Tijane R. (19) u Budvi izazvala je brojne polemike i u javnosti otvorila pitanja o bezbednosti onih koji se odluče da koriste ovakve turističke atrakcije. Iako su mnogo tvrdili da se Novosađanka otkačila sa namerom da izvrši samoubistvo, kao i da nije pokazivala strah tokom parasejling vožnje, video snimak njene vožnje dokazuje suprotno.

Foto: Društevne Mreže

Isplivao razgovor skipera u kojem se dogovaraju šta da kažu gde je Tijana

Na audio snimku može se čuti kako su dvojica muškaraca reagovala na tragediju koja se dogodila. Radi se o skiperima koji su bili u čamcu za koji je bilo zakačeno sedište iz kog je Tijana iskočila.

Na početku snimka čuje se glasna muzika, voda i jak zvuk motora. U jednom momentu, jedan od skipera, Srbin, primećuje da je sedište prazno i počinje da viče i da psuje na engleskom.

Nakon psovki je rekao drugom:- Nema devojke, jao! Kada je pala?! Glupa reklama!

- Ne znam - odgovorio je drugi skiper, inače turski državljanin.

- Kako je ovo moguće - govorio je srpski državljanin koji je psovao sve vreme.

"Ne znam da li je živa"

Kasnije se čuje kako Srbin nekome, koga oslovljava sa Nemanja, objašnjava da ne zna ko je devojka koju su vozili, ali da "nje nema".

- Brate, pala je devojka iz vazduha, je l živa uopšte?! Ne znam ko je riba, brate, samo je na padobranu nema, brate!