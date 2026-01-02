Slušaj vest

- Posle dočeka su došli u stan, bilo ih je više, a onda se desila tragedija! - kaže za Kurir penzioner koji živi u zgradi u Cvijićevoj ulici u Beogradu gde se juče desila tragedija.



Podsetimo, devojka M. P. (28) preminula je u stanu, a potom je mladić M. M. (30) izvršio samoubistvo skokom sa terase.

- Više od pola stanova u zgradi se izdaje, a ima i onih koji su dati agenciji kao stan na dan. Svako prolazi kroz našu zgradu, ali tako nešto ne može ni da se spreči. Pošto sam penzioner i imam više vremena i pratim šta se sve dešava, video sam da su posle dočeka u taj stan ušli neki mladići i devojke. Čula se muzika iz tog stana - kaže nam sagovornik i dodaje:

- Ne mogu ništa ni da zamerim jer su praznici, svi slave. Video sam da su neki momci izašli iz tog stana, nisam siguran za devojke. Teturali su se niz hodnik, bili su vidno pijani.

Prema rečima našeg sagovornika, ubrzo su u stan uleteli bolničari.

- Mislim da su nakon dočeka, nastavili partijanje u stanu. Neki su izašli, ali ne znam koliko njih je ostalo unutra. Posle sam čuo da je sa tim momkom i devojkom bio navodno, još jedan muškarac, ali ko će ga znati šta je istina - kaže sagovornik i dodaje:

- Čuo sam bolničare da je devojka preminula, da ne daje znake života, a onda je bukvalno usledila jurnjava... Trčali su niz stepenice i vikali. Tada sam ubrzo saznao da je mladić skočio sa terase polu go. Bacio se dečko, pomislio sam: "O Bože šta će nas još snaći?!"

Mladić je pao na beton, nije imao šanse da preživi jer je skočio sa nekih 15 metara visine.Lekari su isto, nažalost mogli da konstatuju smrt mladića koji je ležao na travu u dvorišnom delu zgrada, tvrdi sagovornik.

- Šta nas je snašlo... Ovo je velika tragedija za porodice i prijatelje tih mladih ljudi. Ali sad kad pomislim ne sećam se da sam ikad doživeo ovako nešto - zaključuje penzioner.

Istragu povodom dvostruke tragedije u centru Beogradu vodi nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.