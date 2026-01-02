Slušaj vest

Deka (74) preminuo je u bolnici nakon što ga je 31. decembra ispred jednog restorana u Mladenovcu kolima udario L.A. (34) koji je vozio pod dejstvom alkohola. 

Osumnjičeni L.A., uhapšen je nakon smrti starca, a istragu o slučaju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.  Policija je odmah nakon udesa izvršila alko-testiranje vozača "citroena", kojim je utvrđeno da je tridesetčetvorogodišnjak upravljao vozilom u stanju alkoholisanosti, a alkotest je pokazao da u krvi ima 1,2 promila alkohola.

- Dosadašnja istraga je pokazala da ga je mladić udario dok je skretao u Ulicu Vuka Karadžića. Navodno, išao je samo 30 kilometara na sat, ali je on nezgodno pao na glavu i umro - kaže izvor. 

Mladenovac
Foto: Društvene Mreže

Na društvenim mrežama Mladenovčani se opraštaju od deke koga su, kako kažu, znali kao Liku. 

- Partizan, pivo i loto, zauvek ću prepričavati svima - napisala je Mladenovčanka uz sliku deke. 
Kako smo već pisali, on je često obilazio restorane i skupljao stare novine, te je bio poznat kao legenda Mladenovca. 

Očevidac stravične nesreće kaže za Kurir da su scene na mestu udesa sinoć bile jezive.

- Vraćao sam se kući kada sam ugledao rotacije i okupljene ljude nedaleko od moje kuće. Prišao sam i video lokvu krvi, kao i cipele koje su stajale pored - priča očevidac:

- Odmah sam shvatio da je neko teško povređen ili stradao. Kako sam čuo, "citroen" ga je tako snažno udario da je on bukvalno izleteo iz obuće u kojoj je bio - navodi naš sagovornik. 

Kurir.rs

