Komšije nastradalog radnika komunalnog preduzeća "Naš dom" iz Loznice kažu za Kurir da je Ranko J. bio divan čovek, uvek nasmejan i spreman da pomogne svakome kome je pomoć bila potrebna, a da je stradao neposredno pred odlazak u penziju!

Podsetimo, rano jutros Ranko J. iz Lipničkog Šora nastradao je u lozničkom prigradskom naselju Klupci.

Vest o njegovoj pogibiji u saobraćajnoj nesreći na radnom mestu potresla je meštane Lipničkog Šora, gde je godinama živeo sa porodicom i bio poznat kao pošten i vredan domaćin.

- Ranko je bio čovek kakvog danas retko srećete. Nikada nije prolazio a da se ne javi, da ne stane da popriča ili pomogne ako vidi da nekome nešto treba. Radio je pošteno, zarađivao za hlebi porodicu i nikada se ni na šta nije žalio - kaže jedan od komšija za Kurir.

Kako pričaju, Ranko je tri decenije radio u komunalnom preduzeću i bio je nadomak penzije, kojoj se iskreno radovao.

- Juče smo se baš sreli i pričali. Spominjali smo koliko mu još malo ima do penzije, računao je koliko mu je ostalo. Govorio je kako će konačno malo da se odmori i posveti porodici. Danas ga više nema… Ovo je velika tragedija - kaže potreseni komšija.

Bio čovek za primer

Ranko je živeo sa suprugom i dvojicom sinova u porodičnoj kući u Lipničkom Šoru, dok mu ćerka već godinama živi i radi u Nemačkoj. Komšije ističu da je bio izuzetno posvećen porodici i da je sav svoj život podredio tome da deci obezbedi sve.

- Bio je dobar otac i suprug. Sve što je radio, radio je zbog dece. Ćerka mu je u Nemačkoj, ponosio se njom, a sinove je učio da budu ljudi - priča komšinica kroz suze.

Meštani Lipničkog Šora kažu da je čitavo mesto zavijeno u crno.

- Ne možemo da shvatimo da je stradao na radnom mestu, obavljajući častan i pošten posao koji je radio ceo život. Otišao je čovek koji je svima bio primer - kažu sagovornici Kurira.

Foto: M.P.

Podsetimo, Ranko je nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći u Loznici, kada je došlo do sudara kamiona, dok je obavljao svoje redovne radne zadatke.

Od siline udarca sa kamiona smećara je odvaljen deo u koji se ubacuju smeće. U ovoj nesreći, povređene su još tri osobe koje imaju lakše telesne povrede, nisu životno ugrožene i njihova dalja dijagnostika je u toku.