Slušaj vest

Četiri cisterne koje prevoze sumpornu kiselinu iskliznule su sa šina kod mesta Minićevo, a jedna se prevrnula na bok. Na teren su odmah izašli vatrogasci i pripadnici VSJ Knjaževac kako bi bezbedno izvršili pretakanje opasne tečnosti.

U 07:29 časova primljena je dojava da će se vršiti pretakanje sumporne kiseline iz cisterni koje su prethodno iskliznule sa šina na pruzi Zaječar–Niš. Incident se dogodio na mestu gde je 26. decembra 2025. godine zabeleženo iskliznuće četiri cisterne sa istom tečnošću.

Od četiri cisterne, jedna je završila prevrnuta na bok, dok su preostale tri samo iskliznule sa šina. Na lice mesta, u 07:30 časova, odmah su upućeni pripadnici VSJ Knjaževac i dva vatrogasca-spasioca sa vozilom, koji su započeli bezbedno pretakanje sumporne kiseline i sanaciju pruge.

Stanovnici u okolini su upozoreni da se drže dalje od mesta incidenta dok traje intervencija, a nadležni apeluju na maksimalnu opreznost zbog opasne hemikalije koja je vrlo štetna po zdravlje.

Stručnjaci iz VSJ ističu da se situacija drži pod kontrolom, ali da će čišćenje i nadzor trajati još nekoliko sati kako bi se osigurala bezbednost saobraćaja i ljudi u okolini.