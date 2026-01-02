Slušaj vest

Iako je u Srbiji zakonom predviđena nulta tolerancija za vožnju pod dejstvom alkohola, statistike pokazuju da i dalje značajan broj vozača upravlja vozilom sa alkoholom u krvi.

Postoje li minimalne doze alkohola koje se smatraju bezopasnim za vožnju, ili je svaka količina rizična, za jutarnji program Kurir televizije otkriva nam dr Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja.

- Prošle godine smo imali preko 480 poginulih lica, zatim oko 19 hiljada povređenih lica i skoro 33 hiljade saobraćajnih nezgoda. Vi ne treba da budete neki doktor da biste znali da je konzumiranje alkohola tokom upravljanja vozilom zabranjeno, međutim kod nas sve kreće od one rečenice "neće meni da se desi" - istakao je Jevtić i dodao:

Najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju

- Godišnje nam pogine oko 100 pešaka. Ovo je apel za sve upravljače puta, ekonomija i naši neki primarni instinkti kupovine ne smeju biti preči od naše dece, zato nam je statistika takva kakva jeste. Kada ste mladi i puni samopouzdanja osećate se superiornije kada popijete - istakao je Jevtić i dodao:

- Zaprepastio sam se koliko ljudi zapravo ne zna posledice saobraćajne nezgode, jer ona se ne završava momentom sudara, ona nažalost tu tek počinje i za porodice onoga ko je stradao i za onoga ko je ubio nekoga. Mi smo došli u situaciju da u svako vozilo ubacimo po jednog policajca koji će da sedi i da prati.

