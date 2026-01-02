Slušaj vest

"Telefon mu zvoni i zvoni, a on se ne javlja... Ne znamo da li živ ili mrtav!" - kaže za Kurir rođak Stefana Ivanovića (30) koji se i dalje vodi kao nestao nakon velikog požara u jednom baru na skijalištu u Švajcarskoj.

Podsetimo, u novogodišnjoj noći došlo je do velike tragedije kada je u baru "Le Constellation" izbio požar najverovatnije, zbog pirotehnike koja je brzo zahvatila krov. Prema dosadašnjim informacijama, najmanje 47 osoba je izgubilo život u stampedu, dok je više od 100 osoba zadobilo teške telesne povrede.

Prskalice zahvatile plafon

- Stefan godinama radi kao obezbeđenje, a te večeri je bio u baru na skijalištu. Kobne večeri čuo se sa familijom i prijateljima, sve je bilo uredu, a kako smo čuli neki od rođaka su i bili u tom baru, ali oni nisu povređeni. Prskalice su zahvatile plafon i vatra se brzo proširila - kaže naš sagovornik i dodaje:

1/9 Vidi galeriju Požar u baru u Švajcarskoj Foto: Screenshot, MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia, Alessandro Della valle/Keystone

- Ne znamo čak ni gde je Stefan bio u tom trenutku u lokalu. Ono što znamo jeste da mu telefon zvoni, ali da njega nema... Mnogo se plašimo šta mu se desilo. Ljudi iz bara su nakon požara smešteni u bolnicama širom zemlje. Tražimo ga, ali i dalje ga nema. Jako je teško saznati nešto jer je mnogo ljudi bilo u baru, neki su povređeni, a one za kojima se traga nažalost, navodno su preminuo. Ostakli ispod ruđševina i teško ih je identifikovati sad nakon svega.

Stefan Ivanović se vodi kao nestao Foto: Printscreen Društvene Mreže

Agonija koju preživljavaju svi koji su poznavali Stefana je velika, a molitva da ga pronađu živog i zdravog traje svakog trena.

- Molimo se da bude dobro. Mi kao njegova porodica smo jako zabrinuti i molimo sve ljude da nam pomognu ako imaju bilo kakvu informaciju o njemu - kaže naš sagovornik.