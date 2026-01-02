"TELEFON MU ZVONI I ZVONI, A ON SE NE JAVLJA! NE ZNAMO DA LI JE ŽIV ILI MRTAV..." Oglasio se rođak Stefana Ivanovića koji je bio u baru u Švajcarskoj
"Telefon mu zvoni i zvoni, a on se ne javlja... Ne znamo da li živ ili mrtav!" - kaže za Kurir rođak Stefana Ivanovića (30) koji se i dalje vodi kao nestao nakon velikog požara u jednom baru na skijalištu u Švajcarskoj.
Podsetimo, u novogodišnjoj noći došlo je do velike tragedije kada je u baru "Le Constellation" izbio požar najverovatnije, zbog pirotehnike koja je brzo zahvatila krov. Prema dosadašnjim informacijama, najmanje 47 osoba je izgubilo život u stampedu, dok je više od 100 osoba zadobilo teške telesne povrede.
Prskalice zahvatile plafon
- Stefan godinama radi kao obezbeđenje, a te večeri je bio u baru na skijalištu. Kobne večeri čuo se sa familijom i prijateljima, sve je bilo uredu, a kako smo čuli neki od rođaka su i bili u tom baru, ali oni nisu povređeni. Prskalice su zahvatile plafon i vatra se brzo proširila - kaže naš sagovornik i dodaje:
- Ne znamo čak ni gde je Stefan bio u tom trenutku u lokalu. Ono što znamo jeste da mu telefon zvoni, ali da njega nema... Mnogo se plašimo šta mu se desilo. Ljudi iz bara su nakon požara smešteni u bolnicama širom zemlje. Tražimo ga, ali i dalje ga nema. Jako je teško saznati nešto jer je mnogo ljudi bilo u baru, neki su povređeni, a one za kojima se traga nažalost, navodno su preminuo. Ostakli ispod ruđševina i teško ih je identifikovati sad nakon svega.
Agonija koju preživljavaju svi koji su poznavali Stefana je velika, a molitva da ga pronađu živog i zdravog traje svakog trena.
- Molimo se da bude dobro. Mi kao njegova porodica smo jako zabrinuti i molimo sve ljude da nam pomognu ako imaju bilo kakvu informaciju o njemu - kaže naš sagovornik.
Nakon velike tragedije Švajcarska je zavijena u crno, pa je tim povodom i odlučeno da će u ovoj zemlji nastupiti petodnevna žalost. Građani Švajcarske nemi su od bola nakon velikog požara koji je, za sada odneo više od 47 žrtva, pa pale sveće i ostavljaju sveće na trgovima širom zemlje u znak žalost za nastradalima.