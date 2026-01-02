Slušaj vest

Kolega Stefana Ivanovića, mladića iz Srbije za kojim se traga nakon stravičnog požara koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj, kaže za Kurir da je on slučajno te noći raspoređen da radi u "Le Constellation"-u.

Da podsetimo, najmanje 47 osoba poginulo je, dok se veruje da je njih više od 100 teško povređeno u požaru koji je na dočeku Nove godine izbio u baru kada je pirotehnika zapalila plafon!

- Sa Stefanom radim već desetak godina, dobro se znamo. Divan je dečko, vredan. Agencija u kojoj smo zaposleni šalje momke u zavisnosti od potreba, tako da je te večeri Stefan slučajno poslat u bar. Na njegovom mestu sam mogao biti ja, ali i još neko od naših kolega - priča mladić.

Kako kaže, otkako su čuli za nesreću nisu pri sebi i mole se da je Stefan negde na bezbednom.

- Najviše bih voleo da čujem da je prebačen u neku bolnicu van Švajcarske i da je dobro. Mnogo ljudi ima stravične opekotine, pa se ne može utvrditi da su to oni, bolje da je i sa njim to slučaj nego da je, ne daj Bože, umro....- jedva izgovara prijatelj.

Nakon velike tragedije Švajcarska je zavijena u crno, pa je tim povodom i odlučeno da će u ovoj zemlji nastupiti petodnevna žalost. Građani Švajcarske nemi su od bola nakon velikog požara koji je, za sada odneo više od 47 žrtva, pa pale sveće i ostavljaju sveće na trgovima širom zemlje u znak žalost za nastradalima.

Kako je Kurir prvi objavio, u nesreći je navodno povređen i naš državljanin M.J. (23).

- M. J. bio je u baru na skijalištu tokom novogodišnje noći, ali njega je bukvalno spasio odlazak na terasu kluba. Naime, hteo je da zapali cigaretu i izašao je napolje. Bio je na terasi kad je unutra buknuo požar. Usledio je stampedo - kaže za Kurir jedan od poznanika porodice M. J. i dodaje: